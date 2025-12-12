Φόνσου για Σαπουντζάκη: «Είναι λογικό στην ηλικία της, να έχει αρρωστήσει και λίγο – Τις τελευταίες ημέρες κατάφερε και σηκώνεται»

Σύνοψη από το

  • Η Άννα Φόνσου αναφέρθηκε στη Ζωζώ Σαπουντζάκη και την πρόσφατη εμφάνισή της σε αμαξίδιο μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day».
  • Η Άννα Φόνσου εξήγησε ότι είναι φυσικό η Ζωζώ Σαπουντζάκη στην ηλικία της να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας, ζητώντας διακριτικότητα.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι θα περάσουν μαζί την παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ πρόσθεσε πως «τις τελευταίες ημέρες κατάφερε και σηκώνεται».
Εύη Κατσώλη

lifestyle

Άννα Φόνσου

Η Άννα Φόνσου αναφέρθηκε στη Ζωζώ Σαπουντζάκη και την πρόσφατη εμφάνισή της σε αμαξίδιο μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η Άννα Φόνσου εξήγησε μεταξύ άλλων ότι είναι φυσικό η Ζωζώ Σαπουντζάκη στην ηλικία της να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας. Ζήτησε διακριτικότητα και αποκάλυψε ότι θα περάσουν μαζί την παραμονή των Χριστουγέννων.

Η ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά:

«Η Ζωζώ είναι φίλη μου, είναι μια χαρά, θα πάω να κάνουμε μαζί παραμονή των Χριστουγέννων. Να μην ασχολείστε πολύ με τη Ζωζώ, είναι ένας θρύλος, μία γυναίκα που έχει αφήσει εποχή. Είναι λογικό στην ηλικία που είναι, να έχει αρρωστήσει και λίγο. Την πρόδωσαν λίγο τα πόδια της, όλους μας πονάνε. Τις τελευταίες ημέρες κατάφερε όμως και σηκώνεται».

Δείτε το βίντεο του ALPHA:

11:54 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

