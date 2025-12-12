Αττική Οδός: Οι νέες τιμές των διοδίων από 1η Ιανουαρίου 2026

Αναπροσαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι τιμές των διοδίων για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν την Αττική Οδό. Η εταιρεία διαχείρισης ανακοίνωσε τις νέες χρεώσεις ανά διέλευση και ανά κατηγορία οχήματος.

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, οι αυξήσεις θα είναι από 0,05 έως 0,10 ευρώ ανά διέλευση για τα Ι.Χ. και τα φορτηγά σε σχέση με τις υφιστάμενες τιμές. Ενδεικτικά αναφέρεται πως τα διόδια:

για τα μοτοποδήλατα θα διαμορφωθούν στα 1,25 ευρώ από 1,20 ευρώ που είναι σήμερα,

για τα επιβατικά ΙΧ θα πάνε στο 2,55 ευρώ από 2,50 ευρώ που είναι σήμερα

Οι χρεώσεις

Συγκεκριμένα, η «Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το 2026 και σύμφωνα με το άρθρο 18.4.1 της Σύμβασης Παραχώρησης περί ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, οι τιμές των διοδίων τελών θα διαμορφώνονται ως εξής:

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ