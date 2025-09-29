ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Enikos Newsroom 12:34, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 πολιτική Παρακολουθήστε απευθείας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Μοιράσου το: Το «πόθεν έσχες» του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ – Εισοδήματα άνω των 1,7 εκατ. δολ. και ακίνητα σε Ελλάδα και ΗΠΑ Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 29/9/2025 Νεπάλ: Κορίτσι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε αρχαία τελετή – Θα αποχωριστεί τους γονείς της για να αναλάβει τον ρόλο της Κουμάρι σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 1 ώρα πριν Τραγωδία στα Τέμπη: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών 3 ώρες πριν Βουλή: Στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών 36 λεπτά πριν Μεντβέντεφ: Προειδοποιεί την Ευρώπη ότι ένας πόλεμος κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής 1 ώρα πριν Στην Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης 40 λεπτά πριν Δύο γαϊδουράκια έσπασαν το ρεκόρ Γκίνες και έγραψαν ιστορία – Ο «γίγαντας» Derek και ο Bambou με τα «τεράστια» αυτιά του 4 ώρες πριν Η κάρτα του απορρίφθηκε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ – «Ένας άγνωστος πλήρωσε τα ψώνια μου και μου έδειξε ανθρωπιά» 3 ώρες πριν Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα πολύ ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Έχετε ανάγκη από οργάνωση και προσανατολισμό» 34 λεπτά πριν Γυναίκα που πάσχει από διατροφική διαταραχή αποκαλύπτει πώς έχασε 72 κιλά – «Σταμάτησα να βάζω ετικέτες στα τρόφιμα» 1 ώρα πριν Χημικοί έλυσαν τον γρίφο του αιώνα γύρω από τον χαλκό – Αποκαλύπτεται ο πολύπλοκος μηχανισμός πίσω από την αντίδραση Ullmann 5 λεπτά πριν Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει την 40χρονη – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση – ΒΙΝΤΕΟ 11 λεπτά πριν «Σιγή ασυρμάτου» Αθήνας – Άγκυρας – Το διπλωματικό παρασκήνιο που οδήγησε τους Τούρκους στη ματαίωση της συνάντησης κορυφής 16 λεπτά πριν Το «πόθεν έσχες» του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ – Εισοδήματα άνω των 1,7 εκατ. δολ. και ακίνητα σε Ελλάδα και ΗΠΑ 21 λεπτά πριν Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 29/9/2025 ENIKOS NETWORK Έξι νέες κλίνες στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του νοσοκομείου «Μεταξά» Καρκίνος του παγκρέατος: Έρευνα αποκαλύπτει πώς εξαπλώνεται – Ελπίδα για την αντιμετώπιση των μεταστάσεων Ακίνητα: Επεκτείνεται το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής από την καταβολή ενοικίων – Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα εφ... Ακίνητα: Γιατί οι αγοραστές ψάχνουν σπίτια στα παράλια της Αττικής – Δείτε πίνακες με τις τιμές ανά περιοχή Νέο σύστημα προσαρμοστικής οπτικής υπόσχεται πιο καθαρές παρατηρήσεις βαρυτικών κυμάτων Η Google ξεκινά να παρακολουθεί το κινητό σας – Τι άλλαξε στο Chrome και το Gemini περισσότερα 12:39 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 «Σιγή ασυρμάτου» Αθήνας – Άγκυρας – Το διπλωματικό παρασκήνιο που οδήγησε τους Τούρκους στη ματαίωση της συνάντησης κορυφής Στο σημείο μηδέν βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη ματαίωση, με ευθύνη της Τουρκία... 12:33 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 Το «πόθεν έσχες» του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ – Εισοδήματα άνω των 1,7 εκατ. δολ. και ακίνητα σε Ελλάδα και ΗΠΑ Ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ... 12:07 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το «πόθεν έσχες» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας – Τι δηλώνει Στο «πόθεν έσχες» του 2023 για το οικονομικό έτος του 2022 η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε εισοδή... 11:50 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 Το «πόθεν έσχες» του Δημήτρη Κουτσούμπα Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών και βάσει αυτών ο Γ.Γ. της ΚΕ το... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5 λεπτά πριν Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει την... 11 λεπτά πριν «Σιγή ασυρμάτου» Αθήνας – Άγκυρας – Το διπλωματικό... 16 λεπτά πριν Το «πόθεν έσχες» του Στέφανου Κασσελάκη και του... 21 λεπτά πριν Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 29/9/2025 29 λεπτά πριν Νεπάλ: Κορίτσι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε... 34 λεπτά πριν Γυναίκα που πάσχει από διατροφική διαταραχή... 36 λεπτά πριν Μεντβέντεφ: Προειδοποιεί την Ευρώπη ότι ένας πόλεμος... 40 λεπτά πριν Δύο γαϊδουράκια έσπασαν το ρεκόρ Γκίνες και έγραψαν... Ακίνητα: Επεκτείνεται το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής από την καταβολή ενοικίων – Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα εφαρμοστεί Ακίνητα: Γιατί οι αγοραστές ψάχνουν σπίτια στα παράλια της Αττικής – Δείτε πίνακες με τις τιμές ανά περιοχή ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πιστώνονται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς Βουλή: Στη δημοσιότητα σήμερα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών Ακρίβεια: Μεγάλη η «ψαλίδα» ανάμεσα στις τιμές προϊόντων και στους μισθούς MUST READ Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου» Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης