Απάντηση Δένδια στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

  • Ο Νίκος Δένδιας απάντησε από τη Σάμο στις προκλητικές αναφορές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, τονίζοντας ότι «η Πατρίδα μας ουδένα απειλεί».
  • Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «η χώρα μας είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπίσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».
  • Ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε τη Σάμο για να ανταλλάξει ευχές με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπέμποντας παράλληλα «ένα μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης».
Στις προκλητικές αναφορές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας απάντησε ο Νίκος Δένδιας από την Σάμο, όπου επισκέφθηκε το στρατόπεδο της 79 ΑΔΤΕ.

«Η Πατρίδα μας ουδένα απειλεί. Η Ελλάδα δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο, δεν έχει διατυπώσει απειλή για οιονδήποτε εκ των γειτόνων μας. Δεν έχει καταγράψει οποιαδήποτε εδαφική ή άλλη διεκδίκηση εναντίον άλλης χώρας, πόσω μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου», τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Όμως από την άλλη, η χώρα μας είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπίσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτή είναι η συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτή είναι η υποχρέωση της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα.

Αυτές τις άγιες ημέρες μαζί με τις ευχές, εκπέμπουμε και ένα μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης, βασισμένο στην Ιστορία μας, στις παραδόσεις μας αλλά και στην υποχρέωσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές των Ελλήνων» πρόσθεσε.


«Αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας. Τους εξέφρασα την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν οι γυναίκες και οι άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων» έγραψε ο κ. Δένδιας επίσης στο Χ.

 

 

Υπενθυμίζεται ότι κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, ο εκπρόσωπος Τύπου, Ζεκί Ακτούρκ, επέμεινε ότι δεν είναι η Τουρκία, εκείνη που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και ότι οι «ισχυρισμοί της Αθήνας για παραβιάσεις του εναέριου χώρου βασίζονται στην ασυνέπεια στην προσέγγιση της Ελλάδας στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο».

 

 

