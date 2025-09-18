Ανδρουλάκης στον Realfm 97,8: Τα έσοδα της κυβέρνησης προκύπτουν από την ακρίβεια – Εμείς παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ.

«Τα έσοδα προκύπτουν από την ακρίβεια» δήλωσε στη συνέντευξή του στον Realfm 97,8 και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Στη ΔΕΘ δεν πήγαμε για να μοιράσουμε τα οικονομικά πλεονάσματα που προκύπτουν από την κυβέρνηση και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το πώς θα μεταρρυθμίσουμε το κράτος, με γενναίες μεταρρυθμίσεις για να υπάρχει διαφάνεια, εύρυθμη λειτουργία, αξιολόγηση, αλλά και μονιμότητα, ώστε να γίνουμε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος» περιέγραψε.

«Εμείς παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. Είναι η πρώτη φορά που πάει η αξιωματική αντιπολίτευση στη ΔΕΘ με μέτρα κοστολογημένα, συγκεκριμένα και σε βάθος τετραετίας κάποια και κάποια άλλα από την αρχή μίας διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Η ΝΔ με την πολιτική της δεν έχει δικαίωμα να ξοδέψει πάνω από 1,7 δισ.» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Δεν επενδύεις ώστε τα έσοδα να είναι μέσω της ακρίβειας. Η κυβέρνηση στηρίζει τον προϋπολογισμό της στους έμμεσους φόρους. Αν η ακρίβεια σταματήσει να υπάρχει, θα πέσουν οι έμμεσοι φόροι, άρα δεν θα είναι βιώσιμος ο προϋπολογισμός» πρόσθεσε.