Ανδρουλάκης σε Μαρινάκη: Η σωματική επίθεση δεν είναι μόνο ο ξυλοδαρμός, είναι και ο προπηλακισμός

Απάντηση στην κριτική του Παύλου Μαρινάκη για την παρέμβασή του στη Βουλή, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, και στα όσα συνέβησαν με τον Μακάριο Λαζαρίδη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Συκοφαντούμε τον Πρωθυπουργό, πρέπει να απολογούμαστε για το κράτος δικαίου, ποιοι; Δικαιώθηκα, κ. Μαρινάκη, από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το γνωρίζετε; Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δικαίωσε βγάζοντας αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα για τις υποκλοπές. Κι εσείς, που θέλετε να κάνετε την Ελλάδα, Ουγκάντα της Ευρώπης, δεν εφαρμόζετε την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Ξέρετε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα να υπάρχει ανάλογο παράδειγμα;», είπε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Σχολίασε την αιχμή του κ. Μαρινάκη πως η κυβερνητική πλειοψηφία παρέπεμψε στη Δικαιοσύνη τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας: «Με αυτά που έχουν καταγραφεί ότι είπε και από αυτά που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πού έπρεπε να πάει; Πείτε μας εσείς που είστε δικηγόρος. Στον παπά να εξομολογηθεί; Πού έπρεπε να πάει;».

«Έχετε καταβαραθρώσει τις αξίες, την ενημέρωση και την ποιότητα δημοκρατίας. Είστε επικίνδυνοι, είστε αδίστακτοι», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Η σωματική επίθεση δεν είναι μόνο ο ξυλοδαρμός»

Παρεμβαίνοντας εκ νέου στη συνέχεια, ανέφερε για την ένταση στη Εξεταστική Επιτροπή με τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, ότι «υπάρχουν βουλευτές,-και ο κ. Καζαμίας και άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-, που ήταν εχθές παρόντες στη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής και νομίζω μπορούν να διαψεύσουν ή να επιβεβαιώσουν εάν υπήρχε σωματική επίθεση από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον μάρτυρα», διαβάζοντας σχετικό απόσπασμα από τα Πρακτικά.

«Η σωματική επίθεση δεν είναι μόνο ο ξυλοδαρμός. Είστε και δικηγόρος. Είναι και ο προπηλακισμός. Εάν νομίζετε ότι θα επιτρέψουμε τους προπηλακισμούς και θα σας πούμε και ευχαριστώ που δεν κάνετε ξυλοδαρμούς, κάνετε λάθος, κ. Μαρινάκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και πρόσθεσε «τραμπούκοι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα πρακτικά, που τα επικαλεστήκατε κιόλας. Όλα α λα καρτ. Ηρεμήστε, όλα α λα καρτ».

Για την βεντέτα

«Και πάμε τώρα στο έγκλημα τιμής. Είστε και δικηγόρος. Η βεντέτα είναι επιστημονικά, -και για εσάς το λέω κ. Καραμέρο που υιοθετήσατε πάρα πολύ εύκολα την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας-, έγκλημα τιμής και αντεκδίκησης. Και αυτό που είπα, -και το ίδιο είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης διότι είχε τις ίδιες πληροφορίες που είχα και εγώ μετά τη σύσκεψη που οργανώσαμε στην Κρήτη, είναι ότι αυτό που συνέβη εκεί δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι δύο ομάδες που συγκρούστηκαν και πολύ σωστά μίλησε ο κ. Χρυσοχοΐδης λέγοντας το ίδιο που είπα και εγώ. Γιατί λοιπόν το χρησιμοποιήσατε; Δεν είναι η πρώτη φορά. Τα δίνω αυτά ως παραδείγματα για να καταλάβουμε κάτι απλό˙ δηλητηριάζετε συνεχώς τον ελληνικό λαό με ψεύδη, με ανακρίβειες, με χυδαιότητες.

Γι’ αυτό το επαναλαμβάνω˙ πρέπει να φύγετε, είστε επικίνδυνοι, διαιρείτε και διχάζετε τον ελληνικό λαό. Είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες, υπηρέτες ενός σκοτεινού κλειστού συστήματος, που εσείς βαφτίσατε “επιτελικό κράτος”», συμπλήρωσε και κατέληξε:

«Πρέπει να φύγετε και θα αγωνιστούμε και πρέπει να αγωνιστεί όλη η αντιπολίτευση, όλη η αντιπολίτευση για το στόχο της διαφάνειας, της αλήθειας και της ποιότητας της Δημοκρατίας», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.