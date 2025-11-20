ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Κορύφωση μιας άδικης και αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής

Για «κορύφωση μιας οικονομικής πολιτικής που σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες μέσα από ένα άδικο και αναποτελεσματικό φορολογικό σύστημα», κάνει λόγο ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2026.

Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ σε σχετική ανακοίνωση, «η κυβέρνηση στηρίζει την προσδοκία της για υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε μεγάλο βαθμό στην πρόβλεψη για διπλάσιο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων, λόγω της ανάγκης ταχείας απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που λήγει τη νέα χρονιά – ενός μοναδικού χρηματοδοτικού εργαλείου που η Νέα Δημοκρατία απέτυχε να αξιοποιήσει, ώστε να μετασχηματίσει το παραγωγικό υπόδειγμα και να ενισχύσει την εγχώρια οικονομία».

Την ίδια στιγμή, τονίζει, «ο ‘φόρος πληθωρισμού’ εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών», αφού «από τα 2,5 δισ. ευρώ επιπλέον φορολογικά έσοδα του 2026, τα 1,6 δισ. προέρχονται από τον ΦΠΑ».» Συνολικά, την περίοδο 2019-2025, τα γενικά φορολογικά έσοδα αυξάνονται κατά 43,8%, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ εκτοξεύονται πάνω από 65%. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της αδικίας: ανάπτυξη που δεν επιστρέφει στην κοινωνία, αλλά αποτυπώνεται μόνο στα λογιστικά βιβλία του κράτους», σχολιάζει το Τομέας Οικονομικών του κόμματος.

Υπογραμμίζει στον αντίποδα ότι «το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει στον ελληνικό λαό μια διαφορετική προοπτική: ένα πλήρως επεξεργασμένο προοδευτικό σχέδιο για βιώσιμη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση και ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που στηρίζει την κοινωνική συνοχή, τη μεσαία τάξη και τις πραγματικές ανάγκες της χώρας».

