Άδωνις Γεωργιάδης: «Και μαλλιά έβαλα και μπότοξ έκανα, βάζω και κρέμες»

Σε μια εκδήλωση όπου ήταν κεντρικός ομιλητής, την Παρασκευή (17/10), ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε μια δημόσια και απολύτως προσωπική παραδοχή, προκαλώντας εντύπωση και χαμόγελα στο κοινό. Από το βήμα της παρουσίασης νέας σειράς συμπληρωμάτων διατροφής γνωστής εταιρείας, ο υπουργός μίλησε με αμεσότητα και χιούμορ για την προσωπική του φροντίδα και τις αισθητικές παρεμβάσεις που έχει κάνει.

«Εγώ δεν κρατάω ιατρικό απόρρητο. Και μαλλιά έβαλα, πολύ καλά έχουν πάει, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει λίφτινγκ, δεν έχω κάνει λίφτινγκ. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ, όχι πολύ όμως, δεν χρειάζομαι ιδιαίτερο. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες […] που είναι καταπληκτικές, σας τις συστήνω πραγματικά, είναι το κάτι άλλο. Οπότε, ό,τι άλλη απορία έχετε αισθητικής φύσεως, θα σας τις λύσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, σκορπίζοντας γέλια και χειροκροτήματα στην αίθουσα.

Η δήλωση προκάλεσε πληθώρα σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς να τη σχολιάζουν με χιούμορ, ενώ άλλοι στάθηκαν στον αυθορμητισμό και τη διαφάνεια του υπουργού. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σημείωσαν ότι πιθανότατα πρόκειται για τον πρώτο Έλληνα πολιτικό που μιλά τόσο ανοιχτά για αισθητικές επεμβάσεις, ιδίως προερχόμενος από τη συντηρητική παράταξη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, γνωστός για την εξωστρέφεια και την επικοινωνιακή του άνεση, φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι στην εποχή των social media, η ειλικρίνεια –ακόμα και για ζητήματα όπως το μπότοξ– λειτουργεί θετικά στην εικόνα ενός πολιτικού. Εξάλλου, η φράση του «εγώ δεν κρατάω ιατρικό απόρρητο» δύσκολα θα μπορούσε να ειπωθεί από κάποιον άλλον στο πολιτικό σκηνικό.