Τρομεροί γονείς: Ο Ιωάννης Παπαζήσης αναστατώνει την οικογένεια Στεφανίδη

Δυο απολαυστικά νέα επεισόδια της σειράς «Τρομεροί γονείς», έρχονται αυτό το Σαββατοκύριακο στις 17:50 στον Alpha.

Τι θα δούμε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου…

Ο Αλέξανδρος (Ιωάννης Παπαζήσης), ο ελεγκτής στο γραφείο της Ναταλίας, την φλερτάρει έντονα…

Στο γραφείο έρχεται ένας ελεγκτής από τα κεντρικά, ο Αλέξανδρος (Ιωάννης Παπαζήσης), που τυγχάνει να είναι νέος και ωραίος. Στο σπίτι που γράφει ο Στέφανος έρχεται η Λίλα και ο Σάκης που κάνουν ένα site δικό τους με ερωτήσεις σε κοινούς θνητούς.

Η πρώτη τους συνέντευξη είναι για την απιστία. Ρωτάνε τον Στέφανο αν ζηλεύει εκείνος την Ναταλία και η Ναταλία εκείνον. Φυσικά και όχι απαντάει ο Στεφ και τα views στο site ανεβαίνουν.

Ο Θωμάς κάνει προπόνηση νιτζούτσου με μια κοπέλα που τον θαυμάζει στο γυμναστήριο, η Ντίνα τους βλέπει και ζηλεύει αποφασίζει να κάνει τη ζωή του Θωμά κόλαση.

O Αλέξανδρος φλερτάρει την Ναταλία η οποία τον περιγράφει στον Στέφανο γεροπαράξενο και ιδιότροπο, μέχρι που ο Στέφανος πηγαίνει στο γραφείο και τον βλέπει.

Guest: Ιωάννης Παπαζήσης

Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου ο Στέφανος ζηλεύει τον Αλέξανδρο, αλλά δεν θέλει να το δείξει…

Ο Στέφανος καταλαβαίνει ότι η Ναταλία του είπε ψέματα ότι ο ελεγκτής είναι ένας γεροπαράξενος και αρχίζει να ζηλεύει, αλλά δεν θέλει και να το δείξει.

Κάθεται στο γραφείο και δεν ξεκολλάει. Όταν δεν τον αντέχουν άλλο φεύγει και πρήζει τον Σάκη με τις υποψίες του.

Η Ντίνα βασανίζει τον Θωμά με τις υποψίες της και ο Άλεξ παριστάνει τον άρρωστο για να γλυτώσει από το μπούλιγκ που του κάνουν τα παιδιά στο σχολείο από τη ζήλια τους.

Ο Αλέξανδρος εξομολογείται στην Ναταλία και στον Σταύρο ότι θέλει να μεταπηδήσει στο τμήμα μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Ο Αλέξανδρος παίρνει δραστικά μέτρα για να δείξει πόσο καλύτερος είναι από τον αντίζηλό του.

Guest: Ιωάννης Παπαζήσης

Δείτε το trailer: