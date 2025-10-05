«Το παιδί»: Μια πυρκαγιά ξεσπά στο χωριό και οι αναθυμιάσεις προκαλούν… μια αξέχαστη βραδιά

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της μαύρης κοινωνικής κωμωδίας «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 6 έως και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στις 21:45.

Η Βάνα και ο Γερμανός έρχονται πιο κοντά, όμως μια απρόσμενη αποκάλυψη ρίχνει σκιά στη νέα τους σχέση. Μια πυρκαγιά ξεσπά στο χωριό και αναθυμιάσεις επηρεάζουν τους πάντες, κάνοντας το βράδυ αξέχαστο και δίνοντας στον Ντιμίτρι και την Ανθούλα ένα νέο μυστήριο προς επίλυση. Η Άρτεμις και η ομάδα δίνουν τον πρώτο τους αγώνα στο γήπεδο, με όλο το χωριό να παρακολουθεί με αγωνία τις αναπάντεχες εξελίξεις. Τέλος, η Άρτεμις έρχεται πιο κοντά με τον Πέτρο, αλλά προσπαθεί να το κρατήσει κρυφό.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου – Eπεισόδιο 13

Η Άρτεμις πιέζεται να φέρει την πρώτη νίκη στην ομάδα και δέχεται τη βοήθεια της Σίσσυς ως συμβούλου. Η Βάνα και ο Γερμανός έρχονται πιο κοντά, όμως μια απρόσμενη αποκάλυψη ρίχνει σκιά στη νέα τους σχέση. Ο Παρασκευάς, απελπισμένος από τα οικονομικά προβλήματα που άφησε πίσω του ο Υάκινθος, προτείνει μια ακραία λύση στο χωριό, την οποία η Μίνα και η Μαίρη αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν. Παράλληλα, η Ιρίνα στέκεται στο πλευρό της Σοφίας σε μια δύσκολη στιγμή της, ενώ ο Ιβάν βρίσκει ευκαιρία να αναλάβει δράση. Ο Ντιμίτρι και ο Πέτρος μοιράζονται τα μυστικά τους, γεγονός που βοηθά τον Ντιμίτρι στη σχέση του με την Ανθούλα.

Τρίτη 7 Οκτωβρίου – Eπεισόδιο 14

Η Άρτεμις προσπαθεί να εμψυχώσει την ομάδα για τον επερχόμενο αγώνα, αλλά έρχεται σε σύγκρουση με έναν από τους παίκτες. Ταυτόχρονα, η Άφρο και ο Πέτρος κάνουν μια συζήτηση που θα καθορίσει το μέλλον της σχέσης τους. Η Ιρίνα αφήνει προσωρινά στην άκρη τις έρευνες για να προστατεύσει τη Σοφία. Ο Γερμανός προσπαθεί να αποτρέψει το χωριό από το να μπλεχτεί στην παρανομία για να λύσει το οικονομικό του πρόβλημα. Όμως ξεσπά πυρκαγιά και οι αναθυμιάσεις επηρεάζουν τους πάντες, κάνοντας το βράδυ αξέχαστο και δίνοντας στον Ντιμίτρι και την Ανθούλα ένα νέο μυστήριο προς επίλυση.

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου – Eπεισόδιο 15

Η Άρτεμις και η ομάδα δίνουν τον πρώτο τους αγώνα στο γήπεδο, με όλο το χωριό –που μόλις έχει συνέλθει από την πυρκαγιά– να παρακολουθεί με αγωνία τις αναπάντεχες εξελίξεις. Η Τιτίκα δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη νέα προσέγγιση του παπά, ενώ η Βούλα προσπαθεί να κρατήσει το σοβαρό μυστικό που της εκμυστηρεύεται ο Παρασκευάς. Η Άρτεμις έρχεται πιο κοντά με τον Πέτρο, αλλά προσπαθεί να το κρατήσει κρυφό από τη Βάνα, τον Ντιμίτρι, τη Σίσσυ και τον Θέμη. Εξαιτίας μιας απρόσμενης άφιξης στο Νεοχώρι, ο Γερμανός αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει με τη Βάνα και την οικογένειά της.

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου – Eπεισόδιο 16

Ενώ όλοι πανηγυρίζουν το θετικό ντεμπούτο της Άρτεμης ως προπονήτριας του Κεραυνού, ο Ντιμίτρι και η Ανθούλα ερευνούν την αποθήκη του Υάκινθου και ανακαλύπτουν ποιος έβαλε τη φωτιά. Οι κάτοικοι αποφασίζουν να διοργανώσουν ένα μεγάλο πανηγύρι για να καλύψουν το έλλειμμα στα ταμεία του δήμου, με τη Μίνα και τη Μαίρη να έχουν μια ιδέα που εγγυάται την επιτυχία του. Η Ιρίνα, μετά από τις περιπέτειες με την αστυνομία, τα ξαναβρίσκει με τη Σοφία, αλλά εξοργίζεται όταν μαθαίνει για τη νέα απόδραση του Ιβάν. Εκείνος, μαζί με την Τάνια, ξεκινά περιοδεία στα Νεοχώρια ανά την επικράτεια για να βρει τον Ντιμίτρι. Στο Νεοχώρι, όμως, έχει ήδη φτάσει ένας μπράβος της Ιρίνας και ο Θέμης κάνει ό,τι μπορεί για να ειδοποιήσει την Άρτεμη και τους υπόλοιπους για τον κίνδυνο που τους απειλεί.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη