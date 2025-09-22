Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Enikos Newsroom 09:00, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 Media Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά ισχύει και στην απλή έκδοση REALNEWS Μοιράσου το: σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 2 ώρες πριν Βοιωτία: «Αντιμετώπιζα οικονομικά προβλήματα, για αυτό απέκρυψα τον θάνατό της» λέει η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει την σύνταξή της 27 λεπτά πριν Παγκράτι: Γνωστός στις Αρχές ο 34χρονος άνδρας που δέχθηκε πυροβολισμούς – Ο δράστης τον κυνήγησε πεζός μέχρι την πολυκατοικία 2 ώρες πριν Τετ-α-τετ Μητσοτάκη με Ερντογάν στη Νέα Υόρκη: Τα «καυτά» μέτωπα και το «παζάρι» 2 ώρες πριν Έρικα Κερκ: «Συγχωρώ τον δολοφόνο του άνδρα μου» – «Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ», είπε ο Τραμπ 3 ώρες πριν Ακρίβεια: «Σαφάρι» ελέγχων στη σκιά νέων ανατιμήσεων – Ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο 4 ώρες πριν Εγκέφαλος: Η καθημερινή κατανάλωση ενός ποτού μπορεί να προκαλέσει βλάβη, σύμφωνα με νέα μελέτη 2 ώρες πριν Ανακαλύφθηκαν κελάρια και κουζίνα σε αρχαία ελληνική πόλη 2.200 ετών 1 ώρα πριν Τον χώρισε επειδή δεν έβαλε το όνομά της στον τίτλο ιδιοκτησίας του σπιτιού του – «Δεν ήμουν έτοιμος να πάρω αυτό το ρίσκο» 18 λεπτά πριν Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ισχυρά μηνύματα από το σύμπαν – «Δώστε προσοχή στα σημάδια» 31 δευτερόλεπτα πριν Τουρκία: Τερματίζει τους επιπρόσθετους δασμούς που είχε επιβάλει σε ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα από τις ΗΠΑ 5 λεπτά πριν Τηλεθέαση (21/9): Τι νούμερα έκανε η πρεμιέρα της σειράς «Η Γη της Ελιάς» 12 λεπτά πριν Βοήθημα ύψους 700 και 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις 13 λεπτά πριν Φωτιά στον Ασπρόπυργο 18 λεπτά πριν Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ισχυρά μηνύματα από το σύμπαν – «Δώστε προσοχή στα σημάδια» ENIKOS NETWORK Φλεβική ανεπάρκεια και κιρσοί: Βασικοί διαγνωστικοί δείκτες και θεραπευτικές προσεγγίσεις Πώς θα κλείνονται τα ραντεβού στα νοσοκομεία από 1η Οκτωβρίου Βοήθημα ύψους 700 και 1000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως σήμερα Ακρίβεια: Μπαράζ ελέγχων υπό τον φόβο νέων ανατιμήσεων – Ποιες επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο των ελεγκτών Το FBI προειδοποιεί: «Μην επισκέπτεστε αυτές τις ιστοσελίδες από το κινητό ή τον υπολογιστή σας» Συγκλονιστικό βίντεο: Πυροσβέστης ξύπνησε έπειτα από 10 χρόνια σε κώμα και έμαθε την τρομακτική αλήθεια περισσότερα 07:05 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η Καταδίωξη του Rick Mofina – Μαζί Μαστορέματα και Maison & Decoration Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η Καταδίωξη του Rick Mofina – Μαζί Μαστορέματα και Mais... 21:48 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Ο ρομαντισμός και η αθωότητα της Μαγδαληνής δοκιμάζονται στη νέα της ζωή – ΒΙΝΤΕΟ Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ... 20:47 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Ο ρομαντισμός και η αθωότητα της Μαγδαληνής δοκιμάζονται στη νέα της ζωή Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ... 19:46 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 Η Γη της ελιάς: Πρεμιέρα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου με ραγδαίες εξελίξεις Η επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», επιστρέφει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5 λεπτά πριν Τηλεθέαση (21/9): Τι νούμερα έκανε η πρεμιέρα της σειράς... 12 λεπτά πριν Βοήθημα ύψους 700 και 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Εκπνέει η... 13 λεπτά πριν Φωτιά στον Ασπρόπυργο 18 λεπτά πριν Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ισχυρά μηνύματα από το σύμπαν... 22 λεπτά πριν Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app 27 λεπτά πριν Παγκράτι: Γνωστός στις Αρχές ο 34χρονος άνδρας που... 28 λεπτά πριν Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια 34 λεπτά πριν Τηλεθέαση (21/9): Τι νούμερα έκαναν οι εκπομπές σε πρωινή... 42 λεπτά πριν Νίκος Αναδιώτης για τις αμβλώσεις: «Είπα τη δική μου... Βοήθημα ύψους 700 και 1000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως σήμερα Ακρίβεια: Μπαράζ ελέγχων υπό τον φόβο νέων ανατιμήσεων – Ποιες επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο των ελεγκτών ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές – Η προθεσμία και οι λεπτομέρειες ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως αύριο οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων Στη Βουλή το πακέτο της ΔΕΘ – Κατατίθεται και ψηφίζεται εντός του Οκτωβρίου MUST READ Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους» Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος