Το ετήσιο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη και Εύας Οικονομάκη

Τη σημασία των υποδομών για προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού ανέδειξε, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, στην εισήγησή του στο πλαίσιο του 7ου συνεδρίου Ελληνικός Τουρισμός: Μια Εθνική Υπόθεση» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

«Βασικό θέμα για την ανάπτυξη κάθε περιφέρειας είναι οι υποδομές. Μετά από χρόνια έχει ξεκινήσει ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, ωστόσο, καλύπτει το κομμάτι από τη Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και δεν θα περνάει και από τη Σητεία. Από τον νέο χρόνο θα ξεκινήσει και το τμήμα του έργου από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο (σ.σ.: σήμερα υπογράφεται η σχετική σύμβαση παραχώρησης). Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε στην Κρήτη ένα οδικό δίκτυο που θα αναπτύξει και τον ποιοτικό τουρισμό», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Στ. Αρναουτάκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε ένα ακόμη μεγάλο έργο υποδομών που πραγματοποιείται στην Κρήτη, εκείνο της ανάπτυξης του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο, βάσει χρονοδιαγράμματος θα ολοκληρωθεί σε βάθος διετίας, καθώς και στην ενεργειακή σύνδεση της Κρήτης με την Αττική.

Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Συνοχής, ο Στ. Αρναουτάκης είπε πως «πρέπει να παραμείνει στις περιφέρειες, να μπορούν οι περιφέρειες να διαχειρίζονται τους πόρους».

Τέλος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης είπε πως η Περιφέρεια Κρήτης ενέταξε, μετά από 7 χρόνια, τα Μινωικά Ανάκτορα στον κατάλογο της UNESCO. «Τον επόμενο χρόνο γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης θα είναι η Κρήτη. Ο γαστρονομικός, ο πολιτιστικός τουρισμός και η επέκταση της σεζόν είναι θέματα που μας απασχολούν και εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα», κατέληξε ο Στ. Αρναουτάκης.

