Οι πολιτικές εφημερίδες 11/2/2026 Enikos Newsroom 05:38, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 11/2/2026. ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα ακυρώσει θεμελιώδη κλιματική ρύθμιση του Ομπάμα για την προστασία του περιβάλλοντος από εκπομπές αερίων Έκρηξη Γεωργιάδη κατά Ανδρουλάκη για Παναγόπουλο: «Αν τον θεωρούσε κλέφτη γιατί τον στήριζε;» – «Μπούρδες τα περί απευθείας αναθέσεων» Αποκαλύψεις-σοκ για τον Έπσταϊν: Σωφρονιστικοί υπάλληλοι φέρονται να έβγαλαν «ψεύτικο πτώμα» για να παραπλανήσουν τα ΜΜΕ Σμήναρχος: Η έρευνα για την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα από την προηγούμενη υπηρεσία του – Το χρονικό μέχρι την προφυλάκιση και οι ισχυρισμοί για απειλές ΗΠΑ: Οι 6 δισεκατομμυριούχοι στους φακέλους Επστάιν που έκρυψε το υπουργείο Δικαιοσύνης – Καταγγελίες για ευρύτερη συγκάλυψη Μητσοτάκης – Ερντογάν: Ραντεβού στην Άγκυρα με στόχο να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας – Η ατζέντα, οι προσδοκίες και οι στόχοι των δύο πλευρών Τραμπ: Η Προεδρία του μπορεί να θεωρηθεί ως παρένθεση και όχι ως μόνιμη αλλαγή – Η προοπτική μιας αμερικανικής «Παλινόρθωσης» παραμένει Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε παρατηρητικότητα ντετέκτιβ, θα εντοπίσετε το κουμπί στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα Αρτηριακή πίεση: Το φρούτο που είναι πλούσιο σε κάλιο και μπορεί να την μειώσει, σύμφωνα με μελέτη Ζώδια 11/2: Σκορπιοί, απολαύστε το ότι σας εκτιμούν, χωρίς να πιέζετε καταστάσεις – Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια σήμερα Δύο προφυλακίσεις για το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Αύριο οι απολογίες των «εγκεφάλων» Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF): Καλούν τον Παύλο Μαρινάκη να ανακαλέσει απειλές κατά δημοσιογράφου για ερώτηση σχετική με το ναυάγιο στη Χίο Σαν σήμερα 11 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας Οι οικονομικές εφημερίδες 11/2/2026 O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»» 23:11 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 Porto Leone: Μπισμπίκης, Καρυστινός και Φούλοπ αποκαλύπτουν για την πιο κομβική σκηνή της σειράς Η κάμερα της «Super Κατερίνα» βρέθηκε στα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Porto Le... 22:06 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 Porto Leone- Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια: Η Αλεξάνδρα παίρνει εκδίκηση με τον πιο σκληρό τρόπο H ώρα η οικογένεια Βούλγαρη να πληρώσει με το πιο ακριβό τίμημα έρχεται στο αποψινό επεισόδιο ... 21:32 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 Eurovision 2026 – Αντιδράσεις για το «JALLA» της Αντιγόνης: Γνωστοί Κύπριοι υπέγραψαν επιστολή διαμαρτυρίας – Τι απαντά το ΡΙΚ Αντιδράσεις φαίνεται πως έχουν προκληθεί στην Κύπρο, ύστερα από τη δημοσιοποίηση του τραγουδιο... 20:57 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος και τα τρία αδέρφια όμηροι σε μια αποθήκη Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται απόψε στις 22:30 με νέο επεισόδιο και κάθε Τρίτη στο... Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: "Καμπανάκι κινδύνου" για αβεβαιότητα και άνισους όρους στη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική 2028-2034 ΝΟΚ: Προθεσμία έως 24 Φεβρουαρίου για γνωστοποίηση οικοδομικών αδειών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Στην επανέκδοση 10ετών ομολόγων προχωρά το Ελληνικό Δημόσιο Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι» Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα