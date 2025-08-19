Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 19/8/2025.
Οι οικονομικές εφημερίδες 19/8/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
13 ώρες πριν
Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο – Συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι ανακοίνωσε ο Τραμπ, θα ακολουθήσει τριμερής
7 ώρες πριν
Τραγωδία με 3 νεκρούς στην Εγνατία Οδό: «Τους ακούγαμε που εκλιπαρούσαν», συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το φρικτό τροχαίο – Εκτός κινδύνου οι τραυματίες
8 ώρες πριν
Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Τουλάχιστον 15 φορές μαχαίρωσε ο 28χρονος την 47χρονη – Το καρτέρι θανάτου, οι φωνές του θύματος και η κυνική ομολογία του δράστη
7 ώρες πριν
Γάζα: Το παρασκήνιο πίσω από το «ναι» της Χαμάς στην πρόταση για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα στην Λωρίδα και οι πιέσεις στο Ισραήλ
6 λεπτά πριν
Υψηλή χοληστερίνη: Το Νο1 σημάδι που οι περισσότεροι αγνοούν και μπορεί να εμφανιστεί στα δάχτυλα
35 λεπτά πριν
Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου 2025: Αιγόκεροι, κάθε σχέση δεν χρειάζεται ένα σχέδιο
7 ώρες πριν
Ερευνητές δημιούργησαν έναν «περίεργο μηχανισμό» που φέρνει την επανάσταση – Μπορεί να κάνει αντικείμενα να αιωρούνται στο φως του ήλιου
6 λεπτά πριν
Υψηλή χοληστερίνη: Το Νο1 σημάδι που οι περισσότεροι αγνοούν και μπορεί να εμφανιστεί στα δάχτυλα
23 λεπτά πριν
Οι αθλητικές εφημερίδες 19/8/2025
27 λεπτά πριν