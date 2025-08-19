Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου και σε στέγη νοσοκομείου στο Βόλγκογκραντ από ουκρανικά drones

Στην περιοχή του Βόλγκογκραντ στη Ρωσία ξέσπασαν πυρκαγιές έπειτα από πτώση συντριμμιών ουκρανικών drones. Οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διυλιστήριο πετρελαίου και στη στέγη νοσοκομείου, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της νοτιοδυτικής περιοχής σε ανάρτησή της στο Telegram την Τρίτη.

Η τοπική διοίκηση, επικαλούμενη τον κυβερνήτη της περιοχής Αντρέι Μποτσάροφ, ανέφερε: «Οι πυροσβέστες εργάζονται επί τόπου προσπαθώντας να περιορίσουν και να σβήσουν τις πυρκαγιές». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, «δεν υπάρχουν τραυματίες».

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς οι εστίες εντοπίστηκαν σε δύο κρίσιμα σημεία της πόλης. Μέχρι στιγμής, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, με στόχο να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τις φλόγες.