Φρίντριχ Μερτς μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο: «Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία – Να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν από περαιτέρω συνομιλίες»

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, τόνισε την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός ως βασική προϋπόθεση για την πρόοδο στις συνομιλίες.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Μερτς χαρακτήρισε «καλή» τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους εταίρους στην Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως τα επόμενα βήματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα και απαιτητικά.

«Ήταν μια καλή συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους εταίρους μας σήμερα στην Ουάσινγκτον, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι πιο περίπλοκα. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία. Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν από περαιτέρω συνομιλίες», έγραψε χαρακτηριστικά.

