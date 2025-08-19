Κρεμλίνο για την επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ: Συζήτησαν για την αναβάθμιση του επιπέδου των εκπροσώπων στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας περίπου 40 λεπτών, με αντικείμενο την πορεία των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, στο τραπέζι τέθηκε η πιθανότητα αναβάθμισης του επιπέδου των εκπροσώπων που συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Όπως μετέδωσε το RIA, επικαλούμενο τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, «συζητήθηκε η ιδέα ότι θα άξιζε τον κόπο να εξεταστεί η δυνατότητα ανύψωσης του επιπέδου των εκπροσώπων από την ουκρανική και τη ρωσική πλευρά, δηλαδή των εκπροσώπων που συμμετέχουν στις προαναφερθείσες άμεσες διαπραγματεύσεις».

Η πρόταση αυτή δείχνει την πρόθεση των δύο πλευρών να αναζητήσουν τρόπους που θα μπορούσαν να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις συζητήσεις, με στόχο την πρόοδο στο ουκρανικό ζήτημα.