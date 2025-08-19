Κρεμλίνο για την επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ: Συζήτησαν για την αναβάθμιση του επιπέδου των εκπροσώπων στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο για την επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ: Συζήτησαν για την αναβάθμιση του επιπέδου των εκπροσώπων στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας περίπου 40 λεπτών, με αντικείμενο την πορεία των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, στο τραπέζι τέθηκε η πιθανότητα αναβάθμισης του επιπέδου των εκπροσώπων που συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Όπως μετέδωσε το RIA, επικαλούμενο τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, «συζητήθηκε η ιδέα ότι θα άξιζε τον κόπο να εξεταστεί η δυνατότητα ανύψωσης του επιπέδου των εκπροσώπων από την ουκρανική και τη ρωσική πλευρά, δηλαδή των εκπροσώπων που συμμετέχουν στις προαναφερθείσες άμεσες διαπραγματεύσεις».

Η πρόταση αυτή δείχνει την πρόθεση των δύο πλευρών να αναζητήσουν τρόπους που θα μπορούσαν να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις συζητήσεις, με στόχο την πρόοδο στο ουκρανικό ζήτημα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
02:58 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Βλαντιμίρ Πούτιν: Είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, ότι είν...
02:43 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Φρίντριχ Μερτς: Αυτές είναι κρίσιμες μέρες για την Ουκρανία – Συνάντηση κορυφής μόνο αν σιγήσουν τα όπλα

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε τις επόμενες ημέρες «κρίσιμες για την Ουκραν...
02:28 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι θέλει να γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να πραγματοποιηθεί η συνάντηση ανάμ...
02:13 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι για συνάντηση με την Ρωσία – Συζητήσαμε με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανταλλαγή εδαφών

Μετά τη λήξη της συνάντησής του στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο