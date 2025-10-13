Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 13/10/2025.
Οι οικονομικές εφημερίδες 13/10/2025
2 ώρες πριν
Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των ομήρων – Προετοιμασίες για την παραλαβή τους από τον Ερυθρό Σταυρό
6 ώρες πριν
Ντόναλντ Τραμπ: Αναχώρησε για το Ισραήλ ο πρόεδρος των ΗΠΑ – «Ο πόλεμος στη Γάζα έχει τερματιστεί»
7 ώρες πριν
Χαμάς: Η συντονισμένη πίεση την ανάγκασε να δεχτεί μια συμφωνία που δεν ήθελε – Ο ρόλος της Τουρκίας
7 ώρες πριν
Φοινικούντα: Σφίγγει ο κλοιός για τον δράστη της διπλής δολοφονίας – Τα λάθη, οι κάμερες και το σκούτερ με την πλαστή πινακίδα
1 ώρα πριν
Ξηροί καρποί και σπόροι: Ειδικός αποκαλύπτει τις πιθανές παρενέργειες από την κατανάλωσή τους με λάθος τρόπο
2 ώρες πριν
Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025: Δίδυμοι, δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες γιατί μπορεί να κρύβουν ευκαιρίες
8 ώρες πριν
Ανατρεπτική μελέτη για την έκρηξη που διαμόρφωσε τον κόσμο του Αιγαίου – Σημειώθηκε πριν ανέβει στην εξουσία ο Φαραώ που ενοποίησε την Αίγυπτο
6 λεπτά πριν
Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει να επιτύχει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα
14 λεπτά πριν
Δακτύλιος: Σε εφαρμογή από σήμερα – Ποιες ημέρες και ώρες θα ισχύει, τα οχήματα που εξαιρούνται
22 λεπτά πριν