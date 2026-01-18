Οι αθλητικές μεταδόσεις 18/1/2026

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπούργκος – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Κολοσσός GBL
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Τζένοα Serie A
14:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Ανόβερο Bundesliga 2
15:00 Novasports Prime Χετάφε – Βαλένθια La Liga
15:00 Action 24 Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου Super League 2
16:00 Novasports Premier League Γουλβς – Νιούκαστλ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Φιορεντίνα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός GBL
16:30 Novasports 2HD Στουτγκάρδη – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Τόφας Turkish Basketball Super League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Άρης Super League
17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Αλαβές La Liga
17:45 Novasports Start Φέγενορντ – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
18:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Έβερτον Premier League
18:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ Bundesliga
19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Super League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Ρόμα Serie A
19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νέομ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρεβίζο Lega Basket Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Μπράγκα Liga Portugal
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Μαρόκο Κύπελλο Εθνών Αφρικής
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Λέτσε Serie A
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Πόρτο Liga Portugal