Οι αθλητικές μεταδόσεις 18/1/2026

Σύνοψη από το

  • Πλήρης αγωνιστική δράση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για τις 18/1/2026.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλα ντέρμπι της Super League, όπως το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ.
  • Επίσης, ξεχωρίζουν αναμετρήσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα στη La Liga και Μίλαν – Λέτσε στη Serie A.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπούργκος – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Κολοσσός GBL

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Τζένοα Serie A

14:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Ανόβερο Bundesliga 2

15:00 Novasports Prime Χετάφε – Βαλένθια La Liga

15:00 Action 24 Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου Super League 2

16:00 Novasports Premier League Γουλβς – Νιούκαστλ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Φιορεντίνα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός GBL

16:30 Novasports 2HD Στουτγκάρδη – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Τόφας Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Άρης Super League

17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Αλαβές La Liga

17:45 Novasports Start Φέγενορντ – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

18:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Έβερτον Premier League

18:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ Bundesliga

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Super League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Ρόμα Serie A

19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νέομ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρεβίζο Lega Basket Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Μπράγκα Liga Portugal

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Μαρόκο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Λέτσε Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Πόρτο Liga Portugal

