Οι αθλητικές μεταδόσεις 18/1/2026

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπούργκος – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Κολοσσός GBL

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Τζένοα Serie A

14:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Ανόβερο Bundesliga 2

15:00 Novasports Prime Χετάφε – Βαλένθια La Liga

15:00 Action 24 Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου Super League 2

16:00 Novasports Premier League Γουλβς – Νιούκαστλ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Φιορεντίνα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός GBL

16:30 Novasports 2HD Στουτγκάρδη – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Τόφας Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Άρης Super League

17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Αλαβές La Liga

17:45 Novasports Start Φέγενορντ – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

18:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Έβερτον Premier League

18:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ Bundesliga

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Super League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Ρόμα Serie A

19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νέομ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρεβίζο Lega Basket Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Μπράγκα Liga Portugal

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Μαρόκο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Λέτσε Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Πόρτο Liga Portugal