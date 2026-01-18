Serie A: Πισωγύρισμα της Γιουβέντους στη Σαρδηνία – Έχασε 1-0 από την Κάλιαρι

  • Η Κάλιαρι έσπασε το αήττητο έξι αγώνων της Γιουβέντους, νικώντας την 1-0.
  • Μετά την ήττα, η Γιουβέντους υποχώρησε στην 5η θέση της Serie A, με διαφορά 10 βαθμών από την κορυφή.
  • Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ματζιτέλι στο 65ο λεπτό με μονοκόμματο σουτ, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.
Η «Μεγάλη Κυρία» είχε την υπεροχή από το πρώτο λεπτό του αγώνα αλλά δυσκολεύονταν να φτάσουν στο γκολ, με το VAR να παίρνει πίσω πέναλτι που τους δόθηκε στο 15ο λεπτό. Ωστόσο, στο 65ο λεπτό, ήρθε η ανατροπή από μονοκόμματο σουτ του Ματζιτέλι από το ύψος της περιοχής, που έκανε το 1-0. Η Γιουβέντους πίεσε μέχρι το φινάλε και είχε και δοκάρι, αλλά δεν κατάφερε να ισοφαρίσει.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής στη Serie A:

  • Πίζα-Αταλάντα 1-1
  • Ουντινέζε-Ίντερ 0-1
  • Νάπολι-Σασουόλο 1-0
  • Κάλιαρι-Γιουβέντους 1-0
  • Πάρμα-Τζένοα 18/01
  • Μπολόνια-Φιορεντίνα 18/01
  • Τορίνο-Ρόμα 18/01
  • Μίλαν-Λέτσε 18/01
  • Κρεμονέζε-Βερόνα 19/01
  • Λάτσιο-Κόμο 19/01

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

  1. Ίντερ 49 -21αγ.
  2. Μίλαν 43
  3. Νάπολι 43 -21αγ.
  4. Ρόμα 39
  5. Γιουβέντους 39 -21αγ.
  6. Κόμο 34
  7. Αταλάντα 32 -21αγ.
  8. Μπολόνια 30
  9. Λάτσιο 28
  10. Ουντινέζε 26 -21αγ.
  11. Σασουόλο 23 -21αγ.
  12. Τορίνο 23
  13. Κρεμονέζε 22
  14. Πάρμα 22
  15. Κάλιαρι 22 -21αγ.
  16. Τζένοα 19
  17. Λέτσε 17
  18. Φιορεντίνα 14
  19. Πίζα 14 -21αγ.
