Serie A: Πισωγύρισμα της Γιουβέντους στη Σαρδηνία – Έχασε 1-0 από την Κάλιαρι

Η Κάλιαρι έσπασε το αήττητο έξι αγώνων της Γιουβέντους, νικώντας την 1-0 και ρίχνοντας την στην 5η θέση και στο -10 από την κορυφή

Η «Μεγάλη Κυρία» είχε την υπεροχή από το πρώτο λεπτό του αγώνα αλλά δυσκολεύονταν να φτάσουν στο γκολ, με το VAR να παίρνει πίσω πέναλτι που τους δόθηκε στο 15ο λεπτό. Ωστόσο, στο 65ο λεπτό, ήρθε η ανατροπή από μονοκόμματο σουτ του Ματζιτέλι από το ύψος της περιοχής, που έκανε το 1-0. Η Γιουβέντους πίεσε μέχρι το φινάλε και είχε και δοκάρι, αλλά δεν κατάφερε να ισοφαρίσει.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής στη Serie A:

Πίζα-Αταλάντα 1-1

Ουντινέζε-Ίντερ 0-1

Νάπολι-Σασουόλο 1-0

Κάλιαρι-Γιουβέντους 1-0

Πάρμα-Τζένοα 18/01

Μπολόνια-Φιορεντίνα 18/01

Τορίνο-Ρόμα 18/01

Μίλαν-Λέτσε 18/01

Κρεμονέζε-Βερόνα 19/01

Λάτσιο-Κόμο 19/01

