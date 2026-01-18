Νέα τραγωδία στις Άλπεις: Τουλάχιστον 6 νεκροί από χιονοστιβάδες σε Ελβετία και Αυστρία τις τελευταίες δύο μέρες

  • Τουλάχιστον 6 νεκρούς από χιονοστιβάδες μετρούν οι Άλπεις τις τελευταίες ώρες σε δυστυχήματα σε Ελβετία και Αυστρία.
  • Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στις Άλπεις της Αυστρίας και της Ελβετίας, ενώ χθες ένας Γερμανός σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα.
  • Οι πρόσφατοι θάνατοι προστίθενται στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων από χιονοστιβάδες που έχουν σημειωθεί στις Άλπεις την τελευταία εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων έξι σκιέρ που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Γαλλία.
Άλπεις
Τουλάχιστον 6 νεκρούς από χιονοστιβάδες μετρούν οι Άλπεις τις τελευταίες ώρες σε δυστυχήματα σε Ελβετία και Αυστρία.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από χιονοστιβάδες στις ιταλικές Άλπεις – Τρεις θάνατοι σε μία ημέρα

Ειδικότερα, σήμερα στις Άλπεις της Αυστρίας, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο περιστατικά με χιονοστιβάδες στην περιοχή Provence στο Σάλτσμπουργκ, όταν οι εκτός πίστας χιονοστιβάδες χτύπησαν σκιέρ στη γειτονική Ελβετία.

Μόλις χθες ένας Γερμανός σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα, ενώ τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ενώ έκαναν σκι αντοχής.

Ιταλία: Τουλάχιστον 2 νεκροί από χιονοστιβάδες στις Άλπεις – Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις διασώσεις

Οι αριθμοί αυτοί έρχονται να προστεθούν στον μακρύ κατάλογο με τους νεκρούς από χιονοστιβάδες που έχουν σημειωθεί στις Άλπεις την τελευταία εβδομάδα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, έξι σκιέρ έχασαν τη ζωή τους όταν παγιδεύτηκαν σε χιονοστιβάδες σε διάφορα θέρετρα των Άλπεων. Την περασμένη Κυριακή ένας 58χρονος σκιέρ σκοτώθηκε σε θέρετρο στην δυτική Αυστρία, ενώ την περασμένη Τρίτη σκοτώθηκε 13χρονος Τσέχος που έκανε σκι εκτός πίστας επίσης στην Αυστρία.

04:37 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

