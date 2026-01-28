MasterChef: Ποιές ήταν οι τρείς νέες αποχωρήσεις λίγο πριν από την είσοδο στο σπίτι; – Δείτε το βίντεο

Στο τέλος της έφτασε η διαδικασία για την είσοδο στο σπίτι του MasterChef 10, με τη δοκιμασία να κρίνει ποιοι διαγωνιζόμενοι θα φορέσουν τη λευκή ποδιά και ποιος θα αποχωρήσει οριστικά από τον διαγωνισμό. Επτά διαγωνιζόμενοι στάθηκαν μπροστά στους κριτές στην κουζίνα, γνωρίζοντας πως στο τέλος της ημέρας μόνο έξι θα συνέχιζαν το ταξίδι τους.

Η καλύτερη προσπάθεια της βραδιάς ανήκε στον Πάνο, που άκουσε πρώτος το όνομά του και ανέβηκε στον εξώστη. Λίγο αργότερα, τη λευκή ποδιά φόρεσε και ο Ανδρέας, εμφανώς συγκινημένος. Η αγωνία κορυφώθηκε όταν έμειναν ο Γιώργος, η Φωτεινούλα και ο Αντώνης.

Η απόφαση των κριτών άφησε εκτός τον Αντώνη, λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στο πιάτο του, ενώ οι άλλοι δύο εξασφάλισαν την είσοδό τους στο σπίτι του MasterChef.

Δείτε το βίντεο με την απόφαση των κριτών:

Η είσοδος των παικτών στο σπίτι του διαγωνισμού