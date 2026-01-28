MasterChef: Ποιές ήταν οι τρείς νέες αποχωρήσεις λίγο πριν από την είσοδο στο σπίτι; – Δείτε το βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την είσοδο στο σπίτι του MasterChef 10, με επτά διαγωνιζόμενους να διεκδικούν τις έξι λευκές ποδιές.
  • Ο Πάνος και ο Ανδρέας ήταν οι πρώτοι που εξασφάλισαν τη λευκή ποδιά, με τον Πάνο να έχει την καλύτερη προσπάθεια της βραδιάς.
  • Την αγωνία κορύφωσε η απόφαση για τους Γιώργο, Φωτεινούλα και Αντώνη, με τον Αντώνη να αποχωρεί λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στο πιάτο του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

MasterChef: Ποιές ήταν οι τρείς νέες αποχωρήσεις λίγο πριν από την είσοδο στο σπίτι; – Δείτε το βίντεο

Στο τέλος της έφτασε η διαδικασία για την είσοδο στο σπίτι του MasterChef 10, με τη δοκιμασία να κρίνει ποιοι διαγωνιζόμενοι θα φορέσουν τη λευκή ποδιά και ποιος θα αποχωρήσει οριστικά από τον διαγωνισμό. Επτά διαγωνιζόμενοι στάθηκαν μπροστά στους κριτές στην κουζίνα, γνωρίζοντας πως στο τέλος της ημέρας μόνο έξι θα συνέχιζαν το ταξίδι τους.

MasterChef 2026: Οι δύο πρώτοι διαγωνιζόμενοι που αποχώρησαν με το «καλημέρα»

Η καλύτερη προσπάθεια της βραδιάς ανήκε στον Πάνο, που άκουσε πρώτος το όνομά του και ανέβηκε στον εξώστη. Λίγο αργότερα, τη λευκή ποδιά φόρεσε και ο Ανδρέας, εμφανώς συγκινημένος. Η αγωνία κορυφώθηκε όταν έμειναν ο Γιώργος, η Φωτεινούλα και ο Αντώνης.

Η απόφαση των κριτών άφησε εκτός τον Αντώνη, λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στο πιάτο του, ενώ οι άλλοι δύο εξασφάλισαν την είσοδό τους στο σπίτι του MasterChef.

Δείτε το βίντεο με την απόφαση των κριτών:

Η είσοδος των παικτών στο σπίτι του διαγωνισμού

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΕΕ: Αυστηρότερους και καλύτερους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα ζήτησε η Ελλάδα

Πνίγουν τις μικρές επιχειρήσεις οι αυξήσεις στο ρεύμα

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:52 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Το τελευταίο νησί: Η νέα σειρά της Ερτ1 με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Κωνσταντίνου έρχεται στις οθόνες μας

Η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ «Το τελευταίο νησί», κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, την Κυριακή 8 Φεβ...
21:42 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Η μεγάλη χίμαιρα: Όσα θα δούμε στο 6ο και τελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής της ΕΡΤ1

Συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ η μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή, που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, «Η...
20:45 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Grand Hotel: Αλέξανδρος και Σοφία βλέπουν τον Πέτρο και χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τους ήρωες του “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον ...
20:10 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

MasterChef 10: Ένας διαγωνιζόμενος δεν θα καταφέρει απόψε να μπει στο σπίτι

Δεκαεπτά διαγωνιζόμενοι, από την πρώτη μπριγάδα, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη διαδικασία τω...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι