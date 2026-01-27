MasterChef: Ποιοί είναι οι δύο πρώτοι διαγωνιζόμενοι που αποχώρησαν με το «καλημέρα» – Δείτε βίντεο

Απαιτητική από τα πρώτα ήδη λεπτά αποδείχθηκε η πρώτη μαγειρική δοκιμασία του MasterChef τη Δευτέρα 26/01, φέρνοντας τέσσερις παίκτες σε δύσκολη θέση.

«Η πρώτη μαγειρική πήγε εξαιρετικά καλά», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στους 17 μάγειρες που δοκιμάστηκαν, ανακοινώνοντας στη συνέχεια ποιοι εξ’ αυτών δεν θα συνεχίσουν.

Ο Κωνσταντίνος Γ., η Ιωάννα, ο Αντώνης και ο Αλέξανδρος δεν κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των κριτών, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να ανακοινώνει πως η πιο αδύναμη συνολικά προσπάθεια ανήκε στον Κωνσταντίνο Γ., ο οποίος και αποχώρησε πρώτος από τον διαγωνισμό, δηλώνοντας με ψυχραιμία ότι πρόκειται για μια εμπειρία που ολοκληρώθηκε, αλλά τον βοηθά να προχωρήσει μπροστά.

Ο Αντώνης πήρε μια προσωρινή «ανάσα», χάρη στη γεύση του πιάτου του, ενώ ο Αλέξανδρος άκουσε το όνομά του για αποχώρηση χωρίς έκπληξη, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο μέλλον.

Οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι συνεχίζουν κανονικά, με το MasterChef να βρίσκεται ακόμη στην αρχή και τους θεατές να περιμένουν πολλές ακόμα ανατροπές.

Δείτε το βίντεο με τις πρώτες αποχωρήσεις: