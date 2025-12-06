GNTM: Μιχαέλα ή Ελένη; Ποια αποχώρησε από το ριάλιτι μόδας – «Πρώτα να είσαι ο εαυτός σου και μετά καλό μοντέλο»

Το GNTM 2025 συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον, καθώς οι θέσεις για τον μεγάλο τελικό μειώνονται και η ένταση μεγαλώνει. Στο νέο επεισόδιο, η στιγμή της αποχώρησης ήταν φορτισμένη συναισθηματικά και καθοριστική, αφού μια μόνο φωτογραφία έκρινε ποια θα συνεχίσει στην τελική εννιάδα και ποια θα έπρεπε να αποχωρήσει οριστικά από το σπίτι.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στάθηκε απέναντι στην Ελένη και τη Μιχαέλα, υπενθυμίζοντας ότι μόνο μία από τις δύο θα παραμείνει στον διαγωνισμό. Η Ελένη έδειξε προετοιμασμένη για το Bottom 2, κρατώντας μόνο θετικά από την εμπειρία της. Μίλησε για τις φιλίες που απέκτησε, τις δοκιμασίες που έζησε μέσα στο παιχνίδι και την ευγνωμοσύνη της για όσα έμαθε. Όπως είπε η ίδια, έχει μάθει να αφήνει πίσω τα δύσκολα και να κρατά τα καλά.

Η Μιχαέλα από την πλευρά της παραδέχτηκε ότι η ημέρα της δεν ήταν καλή και ότι έφτασε «πάτωμα» εξαιτίας της ίδιας. Παρόλα αυτά, δήλωσε πως αγαπά τη διαδρομή της στο GNTM, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για τις ευκαιρίες, τα μαθήματα και τις σχέσεις που δημιούργησε με τους συμπαίκτες της.

Η απόφαση των κριτών δεν άργησε να ανακοινωθεί. Η Μιχαέλα πήρε τη φωτογραφία που της χάρισε το εισιτήριο για τα Top 9, ενώ η Ελένη αποχώρησε από το σπίτι. Η επιτροπή τής ευχήθηκε καλή συνέχεια, σημειώνοντας πως απλώς δεν είχε καλή μέρα και πως δεν πρέπει να το αφήσει να την επηρεάσει.

Η αποχώρηση της Ελένης προκάλεσε ανάμικτες αντιδράσεις ανάμεσα στους παίκτες. Κάποιοι θεώρησαν πως είχε φτάσει η στιγμή της, αφού είχε πάρει αρκετές ευκαιρίες και το σκεπτικό της δεν ταίριαζε με την απαιτητική φάση που ακολουθεί. Άλλοι, ωστόσο, ένιωσαν συγκίνηση και μίλησαν για την αυθεντικότητα, την ελευθερία και τη θετική ενέργεια που μετέφερε μέσα στο σπίτι.

Στις προσωπικές στιγμές που ακολούθησαν, η Ελένη αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της συγκινημένη, λέγοντας πως φεύγει «γεμάτη». Τόνισε ότι δεν θα χαθεί με κανέναν από τους παίκτες και πως αυτό που κρατά περισσότερο είναι η στήριξη που δέχτηκε στις δύσκολες στιγμές. Η Μιχαέλα, μιλώντας για εκείνη, είπε πως ήταν ο άνθρωπος που δεν της γύρισε ποτέ την πλάτη και ότι το εκτιμά βαθιά.

Η Ελένη έκλεισε την παρουσία της στο GNTM 2025 με ένα δυνατό μήνυμα: «Πρώτα να είσαι ο εαυτός σου και μετά καλό μοντέλο. Γιατί αυτό φαίνεται σε κάθε σετ.»