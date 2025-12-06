GNTM: Ο Έντουαρντ… άναψε μετά τη φωτογράφιση με την Ειρήνη

Το GNTM χάρισε ένα από τα πιο θεαματικά επεισόδια της χρονιάς, με μια φωτογράφιση γεμάτη ταχύτητα, αισθησιασμό και εκπλήξεις. Οι παίκτες κλήθηκαν να ποζάρουν πάνω σε μηχανή, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, έχοντας στο πλευρό τους δύο γνώριμα πρόσωπα από προηγούμενους κύκλους: την Κάτια Ταραμπάνκο και τον Edward Στεργίου.

Το concept απαιτούσε ένταση, χημεία και άψογο συντονισμό ανάμεσα στα ζευγάρια, αφού μόνο ένας από τους δύο σε κάθε ντουέτο θα κέρδιζε θέση στις καλύτερες λήψεις, ενώ ο άλλος θα βρισκόταν υποψήφιος για αποχώρηση.

Ανάμεσα στα ζευγάρια που ξεχώρισαν, ήταν εκείνο της Ειρήνης με τον Έντουαρντ. Από τα πρώτα λεπτά μπήκαν δυναμικά στο κλίμα, με την Ειρήνη να αστειεύεται ότι η φωτογράφιση της θύμισε «rave bar στο Λονδίνο» και να σχολιάζει πως «γνώρισε ένα σέξι αγόρι όπως ο Έντουαρντ». Η χημεία τους δεν πέρασε απαρατήρητη, με την παραγωγή και τους κριτές να κάνουν διαρκώς πειράγματα για το πόσο ταιριαστοί φαίνονταν μπροστά στον φακό.

Ο Έντουαρντ προσπάθησε να κρατήσει τον ρυθμό της φωτογράφισης, ενώ η Ειρήνη έδωσε απόλυτη ενέργεια και εκφραστικότητα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο ένταση. «Με κρατάς σίγουρα;» τον ρώτησε την ώρα που ανέβαινε πάνω στη μηχανή, με εκείνον να απαντά καθησυχαστικά: «Ναι, μην αγχώνεσαι». Οι ατάκες τους γέμισαν το σετ με παιχνιδιάρικο φλερτ, κάνοντας τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να σχολιάζουν με χιούμορ: «Είναι το αγόρι σου δηλαδή ο Έντουαρντ;» «Όχι!» απάντησε γελώντας η Ειρήνη, με τη συζήτηση να συνεχίζεται ανάμεσα σε πειράγματα και γέλια.

Η φωτογράφιση είχε και στιγμές αγωνίας, καθώς η Ειρήνη μετακινούνταν συνεχώς πάνω στη μηχανή. Οι κριτές αντέδρασαν αστειευόμενοι: «Πρόσεχε το παιδί! Έχει να βγάλει κι άλλες φωτογραφίες!», ενώ δεν έλειψαν και οι ατάκες: «Τα έκανε όλα!», «Τροχαίο, τροχαίο!», «Σκέψου να ήταν και ζευγάρι!».

Μετά το τέλος της λήψης, η Ειρήνη δήλωσε γεμάτη αυτοπεποίθηση: «Νομίζω ότι για ακόμα μια φορά αποδεικνύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Σίγουρα είμαι στη 9άδα». Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν από την τόλμη και το πάθος της, σχολιάζοντας ότι «έσβησε τη Ραφαέλα από τον χάρτη» με τη δυναμική παρουσία και τη χημεία της με τον Έντουαρντ.