ΕΡΤ: Πρεμιέρα για τρία projects

Συνολικά 11 σειρές περιλαμβάνει η φετινή «σοδειά» μυθοπλασίας της ΕΡΤ, ωστόσο για την ώρα έχουν βγει στον αέρα μόνο τέσσερις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, πρώτη στη σειρά για πρεμιέρα βρίσκεται το δράμα εποχής «Από ήλιο σε ήλιο», που διαδραματίζεται στη Σέριφο το 1916 κατά την αιματηρή απεργία των μεταλλωρύχων.

Η σειρά με πρωταγωνιστές τον Σταύρο Σβήγκο, την Ντάνη Γιαννακοπούλου, τον Μιχάλη Αεράκη, τον Αλέκο Συσσοβίτη, τη Μαριάνα Πολυχρονίδη και άλλους αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 μέσα στον Νοέμβριο. Τα άλλα δύο projects που ετοιμάζονται για πρεμιέρα πριν από το τέλος του 2025 είναι το ντοκιμαντέρ με την Ηρώ Σαΐα, «Οι κυρίες του ρεμπέτικου», καθώς και το πρωτότυπο πρόγραμμα αυτοσχεδιασμού «Λεωφόρος Μεσογείων» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.