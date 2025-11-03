Ξέσπασε η Ιωάννα Μπέλλα: Οι δημοσιογράφοι να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μου

Μία οργισμένη ανάρτηση έκανε η Ιωάννα Μπέλλα στα social media, απαντώντας σε όσους σχολιάζουν τις αλλαγές που φέρεται να έχει κάνει στην εμφάνισή της το τελευταίο διάστημα.

Το μοντέλο, που είχε στεφθεί Σταρ Ελλάς το 2018 και είχε επιχειρήσει να συμμετάσχει στο GNTM, χωρίς όμως να προχωρήσει στις οντισιόν, δημοσίευσε το βράδυ του Σαββάτου (1/11) ένα μήνυμα στο Instagram, μέσα από το οποίο ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί καμία μορφή δημοσιότητας και πως δεν ανήκει στον χώρο της showbiz.

«Θα ήθελα να ζητήσω από τους δημοσιογράφους και τα Μέσα να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μου. Δεν ζω πλέον στην Ελλάδα, δεν ανήκω στη showbiz και δεν επιδιώκω καμία δημοσιότητα.

Τα συνεχή σχόλια για το σώμα μου και την εμφάνισή μου όχι μόνο δεν με αφορούν, αλλά προσβάλλουν και την οικογένειά μου. Το να σχολιάζετε αν “πάχυνα”, αν “αδυνάτισα”, αν “έβαλα” ή “έβγαλα” κάτι, είναι bullying. Ο καθένας έχει δικαίωμα να αλλάζει, να εξελίσσεται και να νιώθει όμορφα με τον εαυτό του – με όποιον τρόπο θέλει. Ζω τη ζωή μου ήρεμα, μακριά από τα φώτα. Κι αυτό είναι επιλογή μου. Σεβαστείτε το», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Ιωάννα Μπέλλα.

Το γνωστό μοντέλο, που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στο real estate στο εξωτερικό, μοιράζεται συχνά φωτογραφίες της με τους θαυμαστές της, οι οποίοι δεν παραλείπουν να της κάνουν αποθεωτικά σχόλια και να της χαρίζουν χιλιάδες likes για την εντυπωσιακή της εμφάνιση.