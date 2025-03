Βίντεο: Διάσημος κωμικός κατέρρευσε δίπλα στο παρκέ σε αγώνα του NBA – Τον απομάκρυναν με καροτσάκι

Ο γνωστός Αμερικανός κωμικός και φανατικός οπαδός των Νιου Γιορκ Νικς, Tracy Morgan, κατέρρευσε και άρχισε να κάνει εμετό στο Madison Square Garden, την έδρα των Νικς, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Μαϊάμι Χιτ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην τρίτη περίοδο, προκαλώντας προσωρινή διακοπή του αγώνα, καθώς το προσωπικό του γηπέδου έσπευσε να καθαρίσει το σημείο -ο Morgan καθόταν στην πρώτη σειρά, δίπλα στο παρκέ- και να μεταφέρει τον Morgan με αναπηρικό καροτσάκι εκτός γηπέδου.

Μια φωτογραφία που αναρτήθηκε στα social media δείχνει τον Morgan σκυμμένο να κάνει εμετό, ενώ δίπλα του βρίσκονταν οι σχολιαστές του MSG Networks, Kenny Albert και Walter Clyde Frazier, αναφέρει η New York Post.



Παράλληλα, ένα βίντεο τον δείχνει να απομακρύνεται με αναπηρικό αμαξίδιο, κρατώντας μια πετσέτα στο πρόσωπό του, ενώ ιατρικό προσωπικό τον συνοδεύουν εκτός γηπέδου.

Tracy Morgan getting wheeled out from courtside at MSG .. bleeding from nose .. could barely stand up … hope he’s ok pic.twitter.com/E61zXqQQ8H



Μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι ο Morgan αιμορραγούσε από τη μύτη και ότι «μετά βίας μπορούσε να σταθεί όρθιος».

Η σκηνή καταγράφηκε και από την τηλεοπτική μετάδοση του ESPN, όπου φαίνεται ένα μέλος του προσωπικού των Νικς να συζητά με τον διαιτητή, προσπαθώντας παράλληλα να καθαρίσει το σημείο.

«Ελπίζουμε ο Tracy να αισθανθεί καλύτερα σύντομα και ανυπομονούμε να τον δούμε ξανά δίπλα στο γήπεδο», δήλωσε εκπρόσωπος του Madison Square Garden στην εφημερίδα The Post.

Pray for Tracy Morgan! He had to be wheel-chaired out of Madison Square Garden tonight after throwing up while sitting court-side at the Knicks game… hope he’s ok. pic.twitter.com/OySGQs5h4e

