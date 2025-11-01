Βικτώρια Καρύδα: Συγκινεί με ανάρτηση για τον σύζυγό της, Γιάννη Μακρή 7 χρόνια μετά τη δολοφονία του

Η Βικτώρια Καρύδα προκάλεσε συγκίνηση στους followers της, με τη νέα της ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από τη δολοφονία του συζύγου της, Γιάννη Μακρή.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks μοιράστηκε μια παλιά, τρυφερή φωτογραφία με τον αδικοχαμένο επιχειρηματία, συνοδεύοντάς την με ένα emoji ραγισμένης καρδιάς.


Ο Γιάννης Μακρής είχε δολοφονηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2018, έξω από το σπίτι τους στη Βούλα, σε ένα περιστατικό που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Οι κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει καρέ-καρέ τη στιγμή της επίθεσης.

Παρότι η υπόθεση οδήγησε σε καταδίκες, η Βικτώρια Καρύδα έχει εκφράσει επανειλημμένα την πεποίθηση ότι ο ηθικός αυτουργός παραμένει ασύλληπτος.


Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο «Πρωινό» του ANT1, είχε περιγράψει τον πόνο της, λέγοντας: «Σαν να ήταν χθες. Δεν το έχω ξεπεράσει. Όταν κάποιος πεθαίνει από αρρώστια, μπορείς κάπως να το δεχτείς. Στην περίπτωση του άνδρα μου, όχι. Είναι ο άγγελός μου».

Μιλώντας για το αν θα μπορούσε κάποια στιγμή να προχωρήσει στη ζωή της, είχε δηλώσει με συγκίνηση: «Είναι στο χέρι του Θεού. Μπορεί να το ξαναζήσω αυτό το συναίσθημα, μπορεί και όχι. Έτσι όπως ερωτεύτηκα τον άνδρα μου, δεν έχω ξαναερωτευτεί άλλον».

