Βασίλισσα Καμίλα: Κρουαζιέρα στην Ελλάδα με σούπερ γιοτ 57 μέτρων χωρίς τον Κάρολο

Enikos Newsroom

lifestyle

Βασίλισσα Καμίλα: Κρουαζιέρα στην Ελλάδα με σούπερ γιοτ 57 μέτρων χωρίς τον Κάρολο
Φωτογραφία: Humphrey Nemar / Daily Mirror

Η βασίλισσα Καμίλα απολαμβάνει αυτές τις μέρες μια πολυτελή κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά, μακριά από τον βασιλιά Κάρολο.

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της  βρετανικής Mirror.

Η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη φορούσε ένα μίντι φλοράλ φόρεμα της βρετανικής μάρκας Aspiga, σε αποχρώσεις του ροζ και άσπρου και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Το «Zenobia», που πιστεύεται ότι πήρε το όνομά του προς τιμήν μιας βασίλισσας της Συρίας του 3ου αιώνα, έχει μήκος 57 μέτρα και αποτελεί την επιτομή της πολυτέλειας.

Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 12 άτομα σε έξι καμπίνες, ενώ έχει χώρους για 13 ακόμη μέλη πληρώματος.

Οι εσωτερικοί του χώροι θυμίζουν ξενοδοχείο πολλών αστέρων, με εντυπωσιακά φωτιστικά, εξαιρετικές ξύλινες επενδύσεις και έργα σύγχρονης τέχνης στους τοίχους.

Επιπλέον, το γιοτ διαθέτει εξωτερικό χώρο για φαγητό και μια ειδικά διαμορφωμένη βιβλιοθήκη που μπορεί να μετατραπεί σε αίθουσα κινηματογράφου όπως αναφέρει άλλο δημοσίευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
10:53 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Ελπίδα Ιακωβίδου: Ατύχημα για την σύζυγο του Τζώνη Καλημέρη στο ταξίδι του μέλιτος – «Και ξαφνικά πέφτω σε μία τρύπα»

Ατύχημα είχε η σύζυγος του Τζώνη Καλημέρη, Ελπίδα Ιακωβίδου στο ταξίδι του μέλιτος. Λίγες ημέρ...
09:25 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Κατερίνα Τσάβαλου: «Είχα παλίνδρομη κύηση – Στεναχωρήθηκα αλλά η φύση ξέρει»

Για την παλίνδρομη κύηση που είχε, μίλησε η Κατερίνα Τσάβαλου στην κάμερα του OPEN και στη δημ...
09:02 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Γιώργος Χρανιώτης – Γεωργία Αβασκαντήρα: Ο γιος τους «αιχμαλωτίζει» την αγάπη με μια φωτογραφία

Ο Γιώργος Χρανιώτης και η Γεωργία Αβασκαντήρα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μαζί...
03:18 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Συγκινεί ο Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν απογαλακτίστηκα ποτέ – Όταν έφυγε η μάνα μου έχασα κάθε νόημα να ζήσω»

Για την απώλεια της μητέρας του μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου στην Κατερίνα Καραβάτου και στην ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια