Βασίλειος Κωστέτσος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έλεος, ας σταματήσουν γιατί μου την έχει βαρέσει»

Θέση για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο πήγε ο Βασίλειος Κωστέτσος. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας δεν δίστασε να ξεσπάσει κατά όσων τοποθετούνται επί του θέματος στο διαδίκτυο και τα social media.

«Ειλικρινά έλεος. Ας σταματήσουν γιατί ειλικρινά μου την έχει βαρέσει να ασχολούνται και να έχει γίνει θέμα η είδηση του Γιώργου Μαζωνάκη» έγραψε ο Βασίλειος Κωστέτσος σε story στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram.

«Ας μαζέψουν όλες και όλους αυτούς από το TikTok και το Instagram που βγάζουν λόγους, έχουν άποψη, το παίζουν ειδήμονες και influencers, trappers και κάθε λογής νούμερο που το βλέπουν μικρά ανώριμα παιδιά και ειλικρινά είναι όχι μόνο του γιατρού αλλά για ζουρλομανδύα και κλείσιμο άμεσα σε μουρλοκομείo. Ας αφήσουν, παρακαλώ, τον καλλιτέχνη ήσυχο» πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα, ο σχεδιαστής μόδας αναδημοσίευσε ένα θέμα για τα επόμενα σχέδια του τραγουδιστή και έγραψε: «Πλεκτάνη εξόντωσης, τι κρίμα. Έτσι δεν στηρίζεις τους ανθρώπους σου, το αίμα σου. Τους διαπομπεύεις απλά».