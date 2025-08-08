Βανέσσα Αδαμοπούλου: «Σε αυτή τη φάση που είμαι τώρα δεν θα ήθελα να κάνω άλλο παιδί»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βανέσσα Αδαμοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/vanessaadamopoulou

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα έδωσε η Βανέσσα Αδαμοπούλου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (8/8). Η καλλιτέχνις μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική της ζωή και ξεκαθάρισε πως σε αυτή την φάση δεν θα ήθελε να κάνει δεύτερο παιδί.

Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, η Βανέσσα Αδαμοπούλου εξομολογήθηκε πως: «Η σχέση μου με τον γιο μου είναι καλύτερη τώρα που μεγαλώνει, εγώ ανυπομονούσα.

Οι γονείς οφείλουν να είναι χαρούμενοι και να έχουν μία ολοκληρωμένη ζωή, αλλιώς δεν θα είναι καλοί στο ρόλο αυτό, είναι σίγουρο. Οπότε σταδιακά, εφόσον είσαι σίγουρος για τη σχέση που έχεις, θα πρέπει να βάλεις και το παιδί μέσα σε αυτό. Δεν πιστεύω στις θυσίες των γιαγιάδων και των μαμάδων μας, είναι τεράστια παγίδα για όλους και δεν οδηγούν πουθενά».

Συνεχίζοντας, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι: «Όταν προκύπτει μια νέα σχέση μιλάω με το παιδί μου για αυτό. Έτσι απενοχοποιείς και το παιδί, γιατί το κουβαλάνε όλο αυτό. Πολλές φορές κουβαλάνε και περισσότερα απ’ όσα τους αναλογούν και δεν χρειάζεται κιόλας.

Είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Σε αυτή τη φάση που είμαι τώρα δεν θα ήθελα να κάνω άλλο παιδί, αλλά γενικά δεν πρέπει να λες όχι».

