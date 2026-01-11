Τζόυς Ευείδη: «Είχα μια άτυχη εγκυμοσύνη και μετά την αποβολή ήρθαν τα πάνω κάτω στον οργανισμό μου»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε στην εφημερίδα On Time η Τζόυς Ευείδη η οποία αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε μία δυσάρεστη εμπειρία με μία εγκυμοσύνη που δεν προχώρησε, κάτι που επηρέασε στον οργανισμό της. Επίσης, η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τον έρωτα και όσα έχουν αλλάξει στην τηλεόραση, ενώ εξήγησε ποια φράση την αντιπροσωπεύει σήμερα, στη φάση ζωής που βρίσκεται.

Τον έρωτα τον έζησες έντονα, μπήκες στη φωτιά;

Αν μπήκα, λέει! Μπήκα και τσουρουφλίστηκα! (γέλια)

Και πώς δεν παντρεύτηκες; Δεν σου έχουν κάνει πρόταση γάμου;

Όχι. Δεν έγινε πρόταση γάμου. Ήρθα πολύ κοντά. Αλλά ευτυχώς χάλασε.

Ένα παιδί δεν το σκέφτηκες;

Το σκέφτηκα. Ήθελα. Κάποια στιγμή είχα μια άτυχη εγκυμοσύνη και μετά την αποβολή ήρθαν τα πάνω κάτω στον οργανισμό μου και… άντε γεια.

Σου λείπει ένας σύντροφος, ένα παιδί;

Καθόλου. Όχι, δεν μου λείπει τίποτα από αυτά. Χιλιάδες παιδιά γύρω μου, όλων των ηλικιών. Έτσι κι αλλιώς, εγώ είμαι εντελώς μαμά, οπότε όλους τους έχω λίγο υιοθετημένους. Επίσης, πάρα πολλά «γούνινα» παιδιά υπάρχουν στο σπίτι μου, που είναι και χωρίς δεύτερες σκέψεις και εντελώς δοτικά στη «μαμά» τους.

Ποια φράση σε αντιπροσωπεύει πολύ σήμερα;

Δεν ψάχνω να βρω το δίκιο μου πλέον. Ψάχνω να βρω την ησυχία μου.

Πιστεύεις ότι στην τηλεόραση έχουν αλλάξει κάποια πράγματα;

Πιστεύω ότι οι κωμωδίες δεν είναι πια κωμωδίες. Για μένα οι κωμωδίες δεν είναι αστείες. Μιλάω βεβαίως για τα δικά μου γούστα. Φαντάζομαι όμως ότι θα υπάρχει και κόσμος που παραληρεί, γι’ αυτό και κάποιοι κάνουν νούμερα τηλεθέασης. Νομίζω ότι η εποχή είναι πολύ πιο πουριτανική απ’ ό,τι ήταν τριάντα χρόνια πριν. Και το λέω γιατί και στον μ@@@κα βάζουμε «μπιπ» πια. Δεν είναι μόνο θέμα λεξιλογίου. Είναι θέμα στενοκεφαλιάς και πουριτανισμού. Δεν έχουν φαντασία πια. Είναι όλα ξένα format. Δεν βλέπουμε Έλληνες συγγραφείς πουθενά. Δεν ξέρω, ίσως δεν συμφέρουν οικονομικά. Συμφέρουν πιο πολύ τα ξένα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω δει κάτι που με ενθουσίασε, που με έκανε να ξεραθώ στο γέλιο. Έχω δει και ωραίες δουλειές, σαφέστατα. «Τα φαντάσματα», ας πούμε, μου αρέσουν πολύ. Το βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά.