Τζόυς Ευείδη: «Είχα μια άτυχη εγκυμοσύνη και μετά την αποβολή ήρθαν τα πάνω κάτω στον οργανισμό μου»

Σύνοψη από το

  • Η Τζόυς Ευείδη αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι είχε μια άτυχη εγκυμοσύνη και μετά την αποβολή «ήρθαν τα πάνω κάτω στον οργανισμό μου».
  • Η ηθοποιός ανέφερε πως δεν της έγινε πρόταση γάμου, αν και «ήρθα πολύ κοντά», ενώ τόνισε ότι δεν της λείπει σύντροφος ή παιδί, καθώς «χιλιάδες παιδιά γύρω μου» υπάρχουν στη ζωή της.
  • Η Τζόυς Ευείδη εξέφρασε την άποψή της για την τηλεόραση, δηλώνοντας ότι «οι κωμωδίες δεν είναι πια κωμωδίες» και ότι η εποχή είναι «πολύ πιο πουριτανική» από παλιά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Τζόυς Ευείδη

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε στην εφημερίδα On Time η Τζόυς Ευείδη η οποία αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε μία δυσάρεστη εμπειρία με μία εγκυμοσύνη που δεν προχώρησε, κάτι που επηρέασε στον οργανισμό της.  Επίσης, η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τον έρωτα και όσα έχουν αλλάξει στην τηλεόραση, ενώ εξήγησε ποια φράση την αντιπροσωπεύει σήμερα, στη φάση ζωής που βρίσκεται.

Τον έρωτα τον έζησες έντονα, μπήκες στη φωτιά;

Αν μπήκα, λέει! Μπήκα και τσουρουφλίστηκα! (γέλια)

Και πώς δεν παντρεύτηκες; Δεν σου έχουν κάνει πρόταση γάμου;

Όχι. Δεν έγινε πρόταση γάμου. Ήρθα πολύ κοντά. Αλλά ευτυχώς χάλασε.

Ένα παιδί δεν το σκέφτηκες;

Το σκέφτηκα. Ήθελα. Κάποια στιγμή είχα μια άτυχη εγκυμοσύνη και μετά την αποβολή ήρθαν τα πάνω κάτω στον οργανισμό μου και… άντε γεια.

Σου λείπει ένας σύντροφος, ένα παιδί;

Καθόλου. Όχι, δεν μου λείπει τίποτα από αυτά. Χιλιάδες παιδιά γύρω μου, όλων των ηλικιών. Έτσι κι αλλιώς, εγώ είμαι εντελώς μαμά, οπότε όλους τους έχω λίγο υιοθετημένους. Επίσης, πάρα πολλά «γούνινα» παιδιά υπάρχουν στο σπίτι μου, που είναι και χωρίς δεύτερες σκέψεις και εντελώς δοτικά στη «μαμά» τους.

Ποια φράση σε αντιπροσωπεύει πολύ σήμερα;

Δεν ψάχνω να βρω το δίκιο μου πλέον. Ψάχνω να βρω την ησυχία μου.

Πιστεύεις ότι στην τηλεόραση έχουν αλλάξει κάποια πράγματα;

Πιστεύω ότι οι κωμωδίες δεν είναι πια κωμωδίες. Για μένα οι κωμωδίες δεν είναι αστείες. Μιλάω βεβαίως για τα δικά μου γούστα. Φαντάζομαι όμως ότι θα υπάρχει και κόσμος που παραληρεί, γι’ αυτό και κάποιοι κάνουν νούμερα τηλεθέασης. Νομίζω ότι η εποχή είναι πολύ πιο πουριτανική απ’ ό,τι ήταν τριάντα χρόνια πριν. Και το λέω γιατί και στον μ@@@κα βάζουμε «μπιπ» πια. Δεν είναι μόνο θέμα λεξιλογίου. Είναι θέμα στενοκεφαλιάς και πουριτανισμού. Δεν έχουν φαντασία πια. Είναι όλα ξένα format. Δεν βλέπουμε Έλληνες συγγραφείς πουθενά. Δεν ξέρω, ίσως δεν συμφέρουν οικονομικά. Συμφέρουν πιο πολύ τα ξένα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω δει κάτι που με ενθουσίασε, που με έκανε να ξεραθώ στο γέλιο. Έχω δει και ωραίες δουλειές, σαφέστατα. «Τα φαντάσματα», ας πούμε, μου αρέσουν πολύ. Το βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λιπώδες ήπαρ: Τα συμπτώματα στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζονται με τη νόσο

Η Kate Winslet αποκαλύπτει: «Φιλούσα αγόρια και κορίτσια, δεν είχα αποφασίσει» – Πώς επηρέασε την καριέρα της;

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αύριο η πρεμιέρα-Τι πρέπει να προσέχετε στις αγορές σας και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα κ...

«Ειδικά» επιδόματα των 300 ευρώ και των 600 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και ποιοι θα τα λ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:09 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Stan: «Δεν θα παντρευόμουν αν δεν πίστευα εξαρχής ότι θα πάει καλά» – Πώς έγραψε το τραγούδι «Όπου βγει»

Ο Stan ήταν καλεσμένος στην “Αστερόσκονη” του Action 24 και άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας γι...
00:25 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Εριέττα Μανούρη: «Λίγο μακρινό το πλάνο οικογένεια-παιδιά»

Συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν, παραχώρησε η Εριέττα Μανούρη με αφορμή τη συμμετοχή στη σειρά...
21:18 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Θέμης Αδαμαντίδης: «Κλασικός χριστιανός δεν είµαι, αλλά πιστεύω µε έναν δικό µου τρόπο»

Για τη σχέση του με την εκκλησία, τον έρωτα αλλά και τον…νέο ΚΟΚ μίλησε, μεταξύ άλλων ο ...
18:33 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ματθίλδη Μαγγίρα: Είχα βαριά κατάθλιψη όταν έπαιζα στη σειρά «Μαρία η άσχημη»

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε η Ματθίλδη Μαγγίρα στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι