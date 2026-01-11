«Δεν μπορούσα να περπατήσω για πάνω από 5 λεπτά – Η απώλεια 76 κιλών μου έσωσε τη ζωή» – Όσα εξομολογείται γυναίκα για τη μάχη της με το βάρος

Μια γυναίκα είχε φτάσει να ζυγίζει περίπου 152 κιλά στην πιο δύσκολη φάση της ζωής της. Σήμερα, έχοντας χάσει το μισό της βάρος, χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις ή φάρμακα, μοιράζεται τη συγκλονιστική ιστορία της.

Η μάχη με το βάρος και το bullying

Ο αγώνας της Sherri Begbie ξεκίνησε από το σχολείο, όπου δεχόταν σκληρά σχόλια για το σώμα της. «Ήμουν εύκολος στόχος», εξομολογείται η ίδια. «Στο σπίτι το περιβάλλον ήταν δύσκολο, χωρίς επικοινωνία. Ίσως γι’ αυτό δεν έχω κάνει παιδιά μέχρι σήμερα. Έτρωγα για να νιώσω καλύτερα. Κλείστηκα στον εαυτό μου. Είχα άγχος και κατάθλιψη».

Ακολούθησαν τρεις δεκαετίες που αντιμετώπισε Διαταραχή Επεισοδιακής Υπερφαγίας. Η ζωή της έγινε δύσκολη. Το περπάτημα για περισσότερο από πέντε λεπτά της προκαλούσε πόνο και δύσπνοια, ενώ υπέφερε από υψηλή αρτηριακή πίεση, υπνική άπνοια και προδιαβήτη. Ακόμα και απλές εργασίες, όπως το μπάνιο ή το να φορέσει τα παπούτσια της, ήταν σχεδόν αδύνατες.

Ο φαύλος κύκλος του φαγητού και το σημείο καμπής πριν την μεγάλη αλλαγή

«Σταμάτησα να βγαίνω και να μιλάω με φίλους. Κλειδώθηκα στο σπίτι. Αν έκανα 800 βήματα τη μέρα, ήμουν τυχερή. Ένιωθα χάλια και έτρωγα γλυκά για να παρηγορηθώ. Μια φορά μέτρησα τις θερμίδες μου: ένα μόνο γεύμα με μακαρόνια με τυρί ήταν 3.500 θερμίδες. Αυτή ήταν η καθημερινότητά μου», λέει η 38χρονη Sherri.

Όπως εξομολογείται η ίδια, στο παρελθόν είχε προσπαθήσει ξανά να αδυνατίσει. Το 2012, ο γιατρός της συνταγογράφησε ένα φάρμακο για την διαχείριση του βάρους, αλλά η εμπειρία ήταν φρικτή λόγω των παρενεργειών. Το 2022, γιατροί της πρότειναν βαριατρική επέμβαση, αλλά εκείνη αρνήθηκε.

Την ίδια χρονιά, μια σοβαρή πνευμονία παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή. «Άρχισα να φτύνω αίμα. Οι γιατροί είπαν ότι ήταν θαύμα που επέζησα. Όταν μου είπαν ότι χρειάζομαι αναπνευστήρα, φοβήθηκα πολύ. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι τελικά ήθελα να ζήσω. Ήταν η δική μου επιφοίτηση».

Η απώλεια βάρους και ο νέος τρόπος ζωής

Μετά την ανάρρωσή της, η αδελφή της την ενθάρρυνε να δοκιμάσει το πρόγραμμα του Slimming World τον Φεβρουάριο του 2023. Αυτή η απόφαση άλλαξε τα πάντα. «Όταν πέρασα για πρώτη φορά την πόρτα, κρύφτηκα σε μια γωνία», θυμάται η Sherri από το Plumstead του Λονδίνου. Παρά την αρχική της επιφυλακτικότητα, ακολούθησε το πλάνο υγιεινής διατροφής Food Optimising.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες άρχισε να βλέπει αποτελέσματα. Έθεσε ως στόχο να χάσει 30 κιλά για τον γάμο του ξαδέλφου της, κάτι που πέτυχε πανηγυρικά. Η υποστήριξη της ομάδας, η καθοδήγηση της συμβούλου της και η εκ νέου ανακάλυψη της χαράς της μαγειρικής έκαναν όλη τη διαφορά.

«Πλέον κάνω πάνω από 10.000 βήματα καθημερινά και προπονούμαι για έναν αγώνα 10 χιλιομέτρων», λέει η ίδια.

Παράλληλα, κατάφερε να αναστρέψει σοβαρά προβλήματα υγείας που την απειλούσαν. «Η πελματιαία απονευρωσίτιδα που με ταλαιπωρούσε από οκτώ ετών, εξαφανίστηκε».

«Η απώλεια βάρους μου έσωσε τη ζωή»

Σήμερα, η Sherri είναι αγνώριστη, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. «Το ταξίδι μου αποδεικνύει ότι η αλλαγή δεν έρχεται από γρήγορες λύσεις, αλλά από την βελτίωση της σχέσης με το φαγητό. Είμαι κυριολεκτικά η μισή από ό,τι ήμουν πριν, έχοντας χάσει πάνω 75 κιλά. Δεν ξέρω αν θα βρισκόμουν εδώ σήμερα αν δεν ήταν το Slimming World. Η απώλεια βάρους μου έσωσε τη ζωή».