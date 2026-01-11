Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά της χώρας – Χιονισμένα τοπία σε Φλώρινα, Ορεινή Ναυπακτία, Αιτωλοακαρνανία και Τρίκαλα 

Το πρώτο χιόνι του 2026 έπεσε σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας μας, «ντύνοντας» στα λευκά αρκετά μέρη.

Στην πόλη της Φλώρινας κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να αντικρύσουν μια παραμυθένια εικόνα.

Η έντονη χιονόπτωση και στα ορεινά κατά τη χτεσινή ημέρα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας -Πισοδερίου ανοίγοντας τις πίστες για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Η κίνηση των οχημάτων σε όλο το Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Φλώρινας γίνεται με τη χρήση χειμερινών ελαστικών.

  • Χιονισμένη η Ορεινή Ναυπακτία

Χιόνισε στην Ορεινή Ναυπακτία το βράδυ του Σαββάτου.

Αυτή την ώρα, μηχανήματα έργου και αλατιέρες βρίσκονται στη μάχη για να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο, ενώ απαραίτητες κρίνονται οι αντιολισθητικές αλυσίδες για όποιον κινηθεί προς τα ορεινά της Ναυπακτίας.

  • Στα λευκά «ντύθηκε» και το Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας

Δείτε εικόνες από το χιονισμένο Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας. Μηχανήματα συνεχίζουν τον καθαρισμό των δρόμων και αλατιέρες ρίχνουν συνεχώς αλάτι.

  • Αλπικό τοπίο και στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων

12:26 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

