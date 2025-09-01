Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Λαμπερή στο Φεστιβάλ της Βενετίας – Επιδεικνύει το μονόπετρο αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων

Η αρραβωνιαστικιά του Κριστιάνο Ρονάλντο, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, έδειξε το τεράστιο μονόπετρο την Κυριακή, καθώς εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Το 31χρονο μοντέλο από την Αργεντινή και την Ισπανία πρόκειται να παντρευτεί τον 40χρονο Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, αφού εκείνος της έκανε πρόταση γάμου νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Και η Τζορτζίνα φρόντισε να επιδείξει το τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι 30 καρατίων, το οποίο λέγεται ότι αξίζει 3 εκατομμύρια δολάρια, καθώς σήκωσε τα χέρια της ψηλά και πόζαρε στο κόκκινο χαλί.

Έδειχνε εντυπωσιακή με ένα λαμπερό μαύρο δαντελένιο φόρεμα που αναδείκνυε την εκπληκτική σιλουέτα της. 

Η Τζορτζίνα φόρεσε ένα ογκώδες, λαμπερό κολιέ choker και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με διαμάντια. 

 

Ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να παντρευτούν έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία μαζί, με μια ανάρτηση στο Instagram την περασμένη εβδομάδα.

Επιβεβαιώνοντας τον αρραβώνα τους, η Λατίνα καλλονή έγραψε: «Ναι! Σε αυτή και σε όλες μου τις ζωές».

Μέχρι τώρα, η Τζορτζίνα φορούσε διαφορετικό διαμαντένιο δαχτυλίδι, αλλά λέγεται ότι το ζευγάρι δεν είχε αρραβωνιαστεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

