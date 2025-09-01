Ηλεκτρονικό «μπλόκο» σε Τούρκους για απλήρωτες κλήσεις

Πολλοί είναι οι Τούρκοι που έρχονται ως επισκέπτες στον Έβρο και ορισμένοι υποπίπτουν σε τροχονομικές παραβάσεις με αποτέλεσμα να λαμβάνουν κλήσεις τις οποίες δεν… πληρώνουν.

Ο Έβρος και η Αλεξανδρούπολη έχουν 12 μήνες τουρισμό, με Τούρκους πολίτες που επιλέγουν να επισκεφθούν τη χώρα μας. Ορισμένοι όμως, παραβιάζουν τον ΚΟΚ, λαμβάνουν κλήσεις από την Τροχαία, ωστόσο επειδή η Τουρκία είναι τρίτη χώρα, περνούν τα σύνορα και πετούν τις κλήσεις στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται έσοδα είτε από τον Δήμο ή από το κράτος και ειδικά όταν δεν υπάρχει διασυνδεδεμένο σύστημα της ΕΛ.ΑΣ. ή της Τροχαίας με το Τελωνείο των Κήπων.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN, γίνεται μία προσπάθεια από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου για να διαπιστωθεί πώς μπορεί να γίνει η διασύνδεση της Τροχαίας Αλεξανδρούπολης με το Τελωνείο έτσι ώστε όταν υπάρχει τροχονομική παράβαση από κάποιον Τούρκο, κατά την έξοδό του για τη χώρα του να πληρώνει την κλήση και μετά να αποχωρεί. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορεί να φύγει. Βέβαια, αυτό χρειάζεται χρόνο για να γίνει.

Δείτε το βίντεο του OPEN: