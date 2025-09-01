Ηλεκτρονικό «μπλόκο» σε Τούρκους για απλήρωτες κλήσεις

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κλήσεις από Τροχαία

Πολλοί είναι οι Τούρκοι που έρχονται ως επισκέπτες στον Έβρο και ορισμένοι υποπίπτουν σε τροχονομικές παραβάσεις με αποτέλεσμα να λαμβάνουν κλήσεις τις οποίες δεν… πληρώνουν.

Ο Έβρος και η Αλεξανδρούπολη έχουν 12 μήνες τουρισμό, με Τούρκους πολίτες που επιλέγουν να επισκεφθούν τη χώρα μας. Ορισμένοι όμως, παραβιάζουν τον ΚΟΚ, λαμβάνουν κλήσεις από την Τροχαία, ωστόσο επειδή η Τουρκία είναι τρίτη χώρα, περνούν τα σύνορα και πετούν τις κλήσεις στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται έσοδα είτε από τον Δήμο ή από το κράτος και ειδικά όταν δεν υπάρχει διασυνδεδεμένο σύστημα της ΕΛ.ΑΣ. ή της Τροχαίας με το Τελωνείο των Κήπων.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN, γίνεται μία προσπάθεια από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου για να διαπιστωθεί πώς μπορεί να γίνει η διασύνδεση της Τροχαίας Αλεξανδρούπολης με το Τελωνείο έτσι ώστε όταν υπάρχει τροχονομική παράβαση από κάποιον Τούρκο, κατά την έξοδό του για τη χώρα του να πληρώνει την κλήση και μετά να αποχωρεί. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορεί να φύγει. Βέβαια, αυτό χρειάζεται χρόνο για να γίνει.

Δείτε το βίντεο του OPEN:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένωση Ιατρών Λέσβου: Η έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτών αυξάνει τις αναμονές στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

Οστεοπόρωση στους άνδρες: Κινδυνεύουν το ίδιο με τις γυναίκες; Τι έδειξε νέα μελέτη

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο

Τα… ραντεβού με την Εφορία έως το τέλος του 2025: Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν τον έρωτα με την Αφροδίτη στον Λέοντα

Storm-0501: Η ομάδα ransomware εκμεταλλεύεται κενά στο υβριδικό cloud και αποκτά πλήρη έλεγχο Azure σε επιθέσεις κατά επιχε...
περισσότερα
10:53 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στο μουσικό σχολείο στην Παλλήνη – ΦΩΤΟ

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε σε σχολικό κτίριο στην Παλλήνη. Οι...
10:29 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Λεωφόρος Αμαλίας: Τρόλεϊ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα – Προβλήματα στην κυκλοφορία 

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (1/9) το πρωί, στη λεωφόρο Αμαλίας, όπου ένα τρόλεϊ...
10:20 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Δύο αδέλφια επιχειρηματίες οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος στην Κρήτη: Όπλα, ναρκωτικά, εκβιασμοί και «ιερές» μπίζνες από κληρικούς

Όλο και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την εξάρθρωση της εγκ...
10:16 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Ιωάννινα: 63χρονος πυροβόλησε κατά λάθος και τραυμάτισε άλλον κυνηγό

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταφέρθηκε εσπευσμένα 71χρονος κυνηγός, ο οποίος τραυ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix