Ιωάννινα: 63χρονος πυροβόλησε κατά λάθος και τραυμάτισε άλλον κυνηγό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ιωάννινα: 63χρονος πυροβόλησε κατά λάθος και τραυμάτισε άλλον κυνηγό

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταφέρθηκε εσπευσμένα 71χρονος κυνηγός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε πυροβολισμό από άλλον κυνηγό κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου σε περιοχή του Παρακαλάμου.

Η ομάδα είχε οργανώσει «παγάνα», όμως κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας 63χρονος πυροβόλησε θεωρώντας ότι στόχευε το θήραμα. Τα σκάγια χτύπησαν τον φίλο του κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό.

Ο 63χρονος συνελήφθη και κρατείται, ενώ η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένωση Ιατρών Λέσβου: Η έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτών αυξάνει τις αναμονές στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

Οστεοπόρωση στους άνδρες: Κινδυνεύουν το ίδιο με τις γυναίκες; Τι έδειξε νέα μελέτη

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο

Τα… ραντεβού με την Εφορία έως το τέλος του 2025: Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν τον έρωτα με την Αφροδίτη στον Λέοντα

Storm-0501: Η ομάδα ransomware εκμεταλλεύεται κενά στο υβριδικό cloud και αποκτά πλήρη έλεγχο Azure σε επιθέσεις κατά επιχε...
περισσότερα
10:53 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στο μουσικό σχολείο στην Παλλήνη – ΦΩΤΟ

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε σε σχολικό κτίριο στην Παλλήνη. Οι...
10:42 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Ηλεκτρονικό «μπλόκο» σε Τούρκους για απλήρωτες κλήσεις

Πολλοί είναι οι Τούρκοι που έρχονται ως επισκέπτες στον Έβρο και ορισμένοι υποπίπτουν σε τροχο...
10:29 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Λεωφόρος Αμαλίας: Τρόλεϊ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα – Προβλήματα στην κυκλοφορία 

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (1/9) το πρωί, στη λεωφόρο Αμαλίας, όπου ένα τρόλεϊ...
10:20 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Δύο αδέλφια επιχειρηματίες οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος στην Κρήτη: Όπλα, ναρκωτικά, εκβιασμοί και «ιερές» μπίζνες από κληρικούς

Όλο και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την εξάρθρωση της εγκ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix