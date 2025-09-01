Καρολίνα Μούχοβα: Διέκοψε τον αγώνα στο US Open κλαίγοντας αφού είδε τον πρώην της στο κοινό – «Εμφανίζεται… εκεί που δεν πρέπει»

Η Τσέχα τενίστρια, Καρολίνα Μούχοβα, ξέσπασε σε κλάματα στο US Open, όταν είδε τον πρώην σύντροφό της, στις κερκίδες κατά τη διάρκεια του αγώνα της.

«Εμφανίζεται σε μέρη όπου δεν θα έπρεπε να βρίσκεται» σχολίασε.

Η παίκτρια (Νο. 13 στον κόσμο) σέρβιρε με 1-4 εναντίον της Sorana Cîrstea την Πέμπτη, όταν ξαφνικά πάγωσε, έκανε νόημα προς το κοινό και άρπαξε μια πετσέτα για να σκουπίσει το πρόσωπό της. Ζήτησε συγγνώμη από τον διαιτητή που βρισκόταν στην καρέκλα για την καθυστέρηση πριν συνεχίσει το παιχνίδι ενώ τα μάτια της ήταν γεμάτα με δάκρυα.

«Λοιπόν… δεν είχε σχέση με το τένις», εξήγησε αργότερα η Μούτσοβα στα τσεχικά στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.

«Απέναντι από τον πάγκο μου, κάθισε ο πρώην σύντροφός μου. Μερικές φορές εμφανίζεται σε μέρη όπου δεν θα έπρεπε. Αυτό με τρόμαξε λίγο. Του είπα να φύγει, δεν το έκανε, αλλά αργότερα έφυγε. Ήταν δύσκολο να συγκεντρωθώ εκείνη τη στιγμή», είπε, σύμφωνα με μια μετάφραση που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από το The Athletic .

Παρά την αναστάτωση και την εμφανή ταραχή της, η 28χρονη ανασυντάχθηκε για να κερδίσει τον αγώνα.