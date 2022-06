Δικαίωση για τον Τζόνι Ντεπ – Αποδείχθηκε η δυσφήμηση από την Άμπερ Χερντ

Οι ένορκοι δικαίωσαν τον Τζόνι Ντεπ στην αγωγή του για συκοφαντική δυσφήμηση κατά της Άμπερ Χερντ καθώς θεώρησαν ότι στη διάρκεια της δίκης αποδείχθηκε ότι ο Χολιγουντιανός σταρ δυσφημίστηκε σε αρκετές περιστάσεις από την πρώην σύζυγό του.

Έπειτα από συνολικά 13 ώρες συνεδρίασης, οι ένορκοι κατέληξαν σε ετυμηγορία, σύμφωνα με την οποία οι δηλώσεις της Χερντ σχετικά με τον γάμο της ήταν «ψευδείς» και μετέφεραν «συκοφαντικό υπονοούμενο». Το δικαστήριο έκρινε ότι η Χερντ δυσφήμησε τον πρώην σύζυγό της σε ένα άρθρο της Washington Post το 2018 στο οποίο έγραψε ότι είναι «ένα δημόσιο πρόσωπο που εκπροσωπεί την ενδοοικογενειακή κακοποίηση».

Το δικαστήριο συντάχθηκε με τον Τζόνι Ντεπ στη δίκη για συκοφαντική δυσφήμηση, επιδικάζοντάς του αποζημίωση 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Άμπερ Χερντ θα λάβει αποζημίωση 2 εκατ. δολαρίων.

Με την ανάγνωση της ετυμηγορίας οι θαυμαστές του Τζόνι Ντεπ έξω από το δικαστήριο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα ενώ φώναζαν ρυθμικά το όνομά του.

BREAKING: “There you have it. A substantial for verdict for Johnny Depp, but not complete. A devastating defeat really for Amber Heard, although she did win on one count,” @TerryMoran reports. https://t.co/zCitxTSXr7 pic.twitter.com/rxkirdqdqH

— ABC News (@ABC) June 1, 2022