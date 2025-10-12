Συγκλονίζει ο Ρένος Χαραλαμπίδης: «Δηλητηριάστηκα στο θέατρο πριν την παράσταση και κάηκαν οι φωνητικές μου χορδές»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ρένος Χαραλαμπίδης

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης βρέθηκε καλεσμένος της Κέλλυς Βρανάκη στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» της ΕΡΤ, το απόγευμα του Σαββάτου (11/10), και μίλησε για μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της θεατρικής του πορείας, πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια των παραστάσεων για το έργο «Τα κορίτσια με τα μαύρα» στο θέατρο Αλίκη, το 2011, υπέστη ένα απρόσμενο ατύχημα που λίγο έλειψε να τον αφήσει εκτός σκηνής. «Παίζαμε το 2011 “Τα Κορίτσια με τα μαύρα” στο θέατρο Αλίκη, ένα υπέροχο έργο των Ρήγα – Αποστόλου, όπου έπαιζα με τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της Ελλάδας. Την Χρύσα Ρώπα, την Ελένη Καστάνη, την Χρυσούλα Διαβάτη και πολλούς άλλους. Κάποια στιγμή τρώω μια ζαμπονοτυρόπιτα, δηλητηριάζομαι, κάνω εμετό και, όπως κάνω εμετό, δεν προσέχω, κάπως δεν το υπολογίζω καλά και καίγονται οι φωνητικές μου χορδές», ανέφερε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς η κατάσταση επιδεινώθηκε: «Καίγονται για οκτώ ώρες, μη φανταστείτε ότι έπαθα ζημιά. Το κακό όμως είναι πως, όταν καεί από εμετό η χορδή, δεν την πιάνει η κορτιζόνη. Γιατί είναι τραύμα, είναι πληγή. Παίρνω ένα τηλέφωνο και λέω δεν είμαι καλά, έλα να δεις, μου είπαν, και είδα ένα θέατρο γεμάτο όπου είχαν έρθει οι άνθρωποι με πούλμαν από όλη την Ελλάδα».

Παρά το πρόβλημα, ο Ρένος Χαραλαμπίδης αποφάσισε να ανέβει στη σκηνή, όπως εξήγησε: «Όπως πάω να μπω στο θέατρο, τσακισμένος και καραβοτσακισμένος, όπου έμπαινα από την πίσω πλευρά, είχε τόσο κόσμο που με έβλεπαν και από εκεί. Σκέφτηκα πως τώρα θα αποδείξω στο κοινό πως είμαι ένας ηθοποιός που μπορεί να επικοινωνεί και χωρίς τον λόγο».

Θυμήθηκε τη στιγμή που αποφάσισε να παίξει, παρά την αδυναμία του να μιλήσει: «Έπαιζα έναν βουλευτή, μοίρασα τις ατάκες στους άλλους ηθοποιούς και περάσαμε μια παράσταση ολόκληρη όπου είπα μόνο ένα “καλημέρα”. Είπαν όλοι οι ηθοποιοί τα λόγια μου, εγώ απλά σωματικά έπαιζα και ενθουσίασα το πλήθος. Αφού σκέφτηκα μετά μήπως καταργήσω την πρόζα και βγαίνω μόνο μουγγός», είπε χαμογελώντας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μήπως η ρουτίνα ομορφιάς σας «μπλοκάρει» τη σεξουαλική ζωή σας – Πώς να το αλλάξετε

Αραίωση μαλλιών στην εμμηνόπαυση: Πώς επηρεάζουν την τριχόπτωση τα οιστρογόνα – Τι μπορείτε να κάνετε

Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες αναμένεται η έναρξη νέων καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου για τις ΜμΕ

Προσλήψεις εργαζομένων με ένα «κλικ» για έκτακτες ανάγκες  – Τι προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Το YouTube ξεκινά πρόγραμμα «δεύτερης ευκαιρίας» για δημιουργούς που απαγορεύτηκαν λόγω παραπληροφόρησης

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
03:50 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η εξομολόγηση για την καταστροφή του σπιτιού της και η αναφορά στην προσωπική της ζωή – «Ναι, είμαι ερωτευμένη»

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη μίλησε στο ένθετο Secret των «Παραπολιτικών» ανοίγοντας την καρδιά της για ...
02:25 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

«Γρήγορη ανάρρωση, καρδιά μου» – Η ανάρτηση της Αγγελικής Ηλιάδη για τον γιό της

Η Αγγελική Ηλιάδη βιώνει μια δύσκολη περίοδο, καθώς ο μεγάλος της γιος, Μπάμπης, υποβλήθηκε σε...
00:27 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Αργύρης Αγγέλου: Η αντίδρασή του για την φωτογραφία μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή

Ο Αργύρης Αγγέλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και αναφέρθηκε στα επαγγελμ...
22:53 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα: Το ταξίδι «αστραπή» στην Μάλτα – ΦΩΤΟ

Μια μικρή ανάσα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις αποφάσισαν να πάρουν η Χριστίνα Μπόμπα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης