Συγκλονίζει ο Ρένος Χαραλαμπίδης: «Δηλητηριάστηκα στο θέατρο πριν την παράσταση και κάηκαν οι φωνητικές μου χορδές»

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης βρέθηκε καλεσμένος της Κέλλυς Βρανάκη στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» της ΕΡΤ, το απόγευμα του Σαββάτου (11/10), και μίλησε για μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της θεατρικής του πορείας, πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια των παραστάσεων για το έργο «Τα κορίτσια με τα μαύρα» στο θέατρο Αλίκη, το 2011, υπέστη ένα απρόσμενο ατύχημα που λίγο έλειψε να τον αφήσει εκτός σκηνής. «Παίζαμε το 2011 “Τα Κορίτσια με τα μαύρα” στο θέατρο Αλίκη, ένα υπέροχο έργο των Ρήγα – Αποστόλου, όπου έπαιζα με τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της Ελλάδας. Την Χρύσα Ρώπα, την Ελένη Καστάνη, την Χρυσούλα Διαβάτη και πολλούς άλλους. Κάποια στιγμή τρώω μια ζαμπονοτυρόπιτα, δηλητηριάζομαι, κάνω εμετό και, όπως κάνω εμετό, δεν προσέχω, κάπως δεν το υπολογίζω καλά και καίγονται οι φωνητικές μου χορδές», ανέφερε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς η κατάσταση επιδεινώθηκε: «Καίγονται για οκτώ ώρες, μη φανταστείτε ότι έπαθα ζημιά. Το κακό όμως είναι πως, όταν καεί από εμετό η χορδή, δεν την πιάνει η κορτιζόνη. Γιατί είναι τραύμα, είναι πληγή. Παίρνω ένα τηλέφωνο και λέω δεν είμαι καλά, έλα να δεις, μου είπαν, και είδα ένα θέατρο γεμάτο όπου είχαν έρθει οι άνθρωποι με πούλμαν από όλη την Ελλάδα».

Παρά το πρόβλημα, ο Ρένος Χαραλαμπίδης αποφάσισε να ανέβει στη σκηνή, όπως εξήγησε: «Όπως πάω να μπω στο θέατρο, τσακισμένος και καραβοτσακισμένος, όπου έμπαινα από την πίσω πλευρά, είχε τόσο κόσμο που με έβλεπαν και από εκεί. Σκέφτηκα πως τώρα θα αποδείξω στο κοινό πως είμαι ένας ηθοποιός που μπορεί να επικοινωνεί και χωρίς τον λόγο».

Θυμήθηκε τη στιγμή που αποφάσισε να παίξει, παρά την αδυναμία του να μιλήσει: «Έπαιζα έναν βουλευτή, μοίρασα τις ατάκες στους άλλους ηθοποιούς και περάσαμε μια παράσταση ολόκληρη όπου είπα μόνο ένα “καλημέρα”. Είπαν όλοι οι ηθοποιοί τα λόγια μου, εγώ απλά σωματικά έπαιζα και ενθουσίασα το πλήθος. Αφού σκέφτηκα μετά μήπως καταργήσω την πρόζα και βγαίνω μόνο μουγγός», είπε χαμογελώντας.