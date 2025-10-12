Συνιδρυτής της συμμορίας Tren de Aragua καλεί να αρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Κολομβίας

Συνιδρυτής της διεθνούς συμμορίας Tren de Aragua, η οποία πιστεύεται ότι αρχικά σχηματίστηκε μέσα σε φυλακή της Βενεζουέλας, πρότεινε στον πρόεδρο της Κολομβίας, τον Γουστάβο Πέτρο, να αρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ώστε να αφοπλιστεί και να διαλυθεί η εγκληματική οργάνωση, με επιστολή η αυθεντικότητα της οποίας επιβεβαιώθηκε χθες Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο από τις κολομβιανές αρχές.

Με την επιστολή του αυτή, ο Λάρι Άλβαρες, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Λάρι Τσάνγκα, ζητεί να ονομαστεί «διαχειριστής (διαδικασίας) ειρήνης» για να διευκολύνει την διαπραγμάτευση των πλευρών και «να οικοδομηθεί βιώσιμος δρόμος για τον αφοπλισμό και τη διάλυση» της οργάνωσής του, σύμφωνα με το έγγραφο που υπογράφεται από συνηγόρους του κι είδε το φως της δημοσιότητας χθες Σάββατο μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιευμάτων σε ΜΜΕ.

Ο κ. Άλβαρες, που συνελήφθη στην Κολομβία πέρυσι, κρατείται σε φυλακή στην Μπογοτά. Τον Αύγουστο, το κολομβιανό ανώτατο δικαστήριο έδωσε πράσινο φως για την έκδοσή του στη Χιλή, όπου καταζητείται για τρομοκρατία, εμπορία όπλων, εκβίαση και απαγωγή.

Η Tren de Aragua είναι παρούσα σε διάφορες χώρες της περιοχής. Τον Ιούλιο του 2024, η κυβέρνηση των ΗΠΑ τη χαρακτήρισε «σημαντική διεθνή εγκληματική οργάνωση», που συνεπαγόταν το πάγωμα τυχόν πόρων της στην αμερικανική δικαιοδοσία.

Η επιστολή συμπεριλαμβάνει επίσης αίτημα «προσωρινής αναστολής» της διαδικασίας έκδοσης του κ. Άλβαρες στη Χιλή για όσο τα μέρη εξερευνούν την πιθανότητα έναρξης ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, στην εξουσία από το 2022, ο πρώτος που ανήκει στην αριστερά στην ιστορία της Κολομβίας, ευαγγελιζόταν πολιτική «απόλυτης ειρήνης», ήθελε να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων η ένοπλη σύρραξη που συνεχίστηκε στην Κολομβία, παρά τη συμφωνία ειρήνης με την άλλοτε ισχυρότερη οργάνωση ανταρτών στη Λατινική Αμερική, τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), το 2016.

Οι συνομιλίες που διεξήγαγε ή διεξάγει η κυβέρνηση Πέτρο δεν έχουν προχωρήσει, ούτε με τον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), ούτε με το καρτέλ Clan del Golfo, ούτε με το Κεντρικό Γενικό Επιτελείο (EMC), την ισχυρότερη ομάδα διαφωνούντων των πρώην FARC.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι μετά την έναρξη της θητείας του προέδρου Πέτρο οι ένοπλες οργανώσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω της διακίνησης ναρκωτικών, έχουν ισχυροποιηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

04:35 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

