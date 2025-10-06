Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Πρόσκληση σε φόνο – Μια βραδιά μυστηρίου στο εξοχικό της  Άγκαθα Κρίστι από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Colleen Cambridge

Η Φιλίντα Μπράιτ, η ικανότατη οικονόμος της Άγκαθα Κρίστι, όχι μόνο κρατάει σε άψογη κατάσταση το εξοχικό της διάσημης Αγγλίδας συγγραφέα, αλλά διακρίνεται και ως ερασιτέχνης ντετέκτιβ. Όμως, όταν ένα παιχνίδι με θέμα τον φόνο πάει στραβά, θα καταφέρει να ξεπεράσει την ευφυΐα του δράστη;

«Φόνος θα γίνει απόψε στο Μπίτσαμ Χάουζ…» Ποιος θα μπορούσε να αντισταθεί σε μια τέτοια πρόσκληση; Φυσικά, ο εν λόγω φόνος υποτίθεται ότι είναι παιχνίδι στη διάρκεια ενός πάρτι, και η Φιλίντα ανυπομονεί να χρησιμοποιήσει τις αστυνομικές ικανότητές της τις οποίες απέκτησε χάρη στην εργοδότριά της, τη διάσημη συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Άγκαθα Κρίστι, που δεν μπορεί να παραστεί.

Οι οικοδεσπότες, το ζεύγος Γουόξλι, είναι καινούριοι στα μέρη αυτά και η Φιλίντα μετά χαράς προσφέρει κάποια καθοδήγηση στην πελαγωμένη οικονόμο τους, ενώ τα γεγονότα εξελίσσονται. Οικογενειακοί φίλοι έχουν στρατολογηθεί για να παίξουν τους υπόπτους, και ο κύριος Γουόξλι παίζει άριστα τον ρόλο του πτώματος. Δυστυχώς, όταν πλησιάζει η λύση του παιχνιδιού, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν ότι η ζωή έχει μιμηθεί την τέχνη. Ο κύριος Γουόξλι είναι όντως νεκρός! Ποιος είναι ο δολοφόνος;

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews

 

