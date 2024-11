Σκιαδαρέσες: Το μήνυμα που έστειλαν στους φανς τους

Η Όλγα και η Νίκη Σκιαδαρέση, οι δίδυμες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν με το μοναδικό τους ταλέντο ξεκινούν εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου.

Οι Σκιαδαρέσες θέλησαν να εκπλήξουν ακόμα μια φορά το κοινό τους με το ευφυές χιούμορ τους. Έτσι σκέφτηκαν να γνωστοποιήσουν την έναρξη των εμφανίσεών τους στέλνοντας ένα μήνυμα στους φανς τους.

Το μήνυμα έγραφε:

Γεια σας.

Σκιαδαρέσες εδώ.

Αν διαβάζεις αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι ξέρεις να διαβάζεις. Οπότε μπορείς να διαβάσεις και το παρακάτω.

13 και 20 Νοεμβρίου παίζουμε στον Σταύρο του Νότου μαζί με τους Φάνη Ζαχόπουλο, Χάρη Παρασκευά και Αλέξη Στενάκη.

Αυτό το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί (Δηλαδή θα γυρίσει στον τοξικό πρώην του)

Over and out.

Ήχος: Κώστας Χαϊκάλης

Παραγωγή: Imaginart live