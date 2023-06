Πριν από μερικές ημέρες η είδηση ότι η Κιμ Κάτραλ επιστρέφει ως «Σαμάνθα Τζόουνς» στην μικρή οθόνη προκάλεσε κύμα ενθουσιασμούς στους φαν της σειράς Sex and the City.

Η Κιμ Κάτραλ είχε ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι δεν είχε καμία πρόθεση να συμμετέχει στην spin off σειρά And Just Like That» καθώς είχε σοβαρή διαμάχη με την πρωταγωνίστρια, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Και εκεί που όλοι πίστευαν ότι κανείς και τίποτα δεν μπορεί να την πείσει να αλλάξει γνώμη κάποιος τα κατάφερε. Και αυτός είναι ο παραγωγός των δύο σειρών, Ντάρεν Σταρ.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της ηθοποιού, ο Ντάρεν Σταρ την έπεισε ότι έπρεπε να περάσει από την σειρά και να αποχαιρετίσει με ωραίο τρόπο έναν τηλεοπτικό χαρακτήρα που έγραψε ιστορία στην μικρή οθόνη. «Πρώτα απ’ όλα η Κιμ το κάνει για τον φίλο της Ντάρεν. Αλλά το κάνει επίσης γιατί συνειδοποιεί ότι θα είναι μία ωραία ενίσχυση της καριέρας της και με σημαντικές χρηματικές απολαβές πάνω απ’ όλα», είπε η πηγή.

Όπως φαίνεται η Κιμ Κάτραλ όταν θα βρεθεί στα γυρίσματα δεν θα έχει κοινές σκηνές με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ή τις άλλες δύο συμπρωταγωνίστριες της. Επίσης για να συμμετέχει ζήτησε να γραφτούν εξαιρετικές σκηνές για τον ρόλο της και φαίνεται ότι οι δημιουργοί της σειράς το πέτυχαν. «Όλα είναι έτοιμα και η Κιμ ακόμη δεν το πιστεύει ότι πείστηκε να το κάνει. Αλλά θα το κάνει και θα αφήσει την σκηνή να μιλήσει από μόνη της», ανέφερε η ίδια πηγή.

Παρά την επιστροφή της στο πλατό οι σχέσεις της Κιμ Κάτραλ με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ παραμένουν δύσκολες. Η πηγή ξεκαθάρισε ότι οι δύο γυναίκες ήρθαν σε συμφωνία ότι αυτή η συνεργασία δεν θα αλλάξει κάτι και δεν είναι μία ευκαιρία για να γίνουν και πάλι φίλες.