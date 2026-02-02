Σαντίνο Αντίνο – Τζούλι Κολούτσι: Γκολ στον έρωτα

  • Ο Σαντίνο Αντίνο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, έφτασε στην Αθήνα, ενώ η σύντροφός του, Τζούλι Κολούτσι, αναμένεται να τον ακολουθήσει σύντομα από την Αργεντινή.
  • Γνωστός με τα παρατσούκλια «Τσούλου» και «ράγιο» (αστραπή) λόγω της εντυπωσιακής του ταχύτητας, ο Αντίνο έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στα γήπεδα.
  • Ο πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε το ποδόσφαιρο σε ηλικία 4 ετών και παρά την επιτυχία του, δεν εγκατέλειψε τις σπουδές του στο digital marketing.
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Σαντίνο Αντίνο, έχει βρει την ευτυχία στο πρόσωπο της καλλονής Τζούλι Κολούτσι.

ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ

Mία από τις σημαντικές κινήσεις του Παναθηναϊκού κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο είναι η απόκτηση του Αργεντινού Σαντίνο Αντίνο. Ο πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής έφτασε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, συνοδευόμενος από τους γονείς του και τον αδελφό του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ», είπε στις πρώτες δηλώσεις του επί ελληνικού εδάφους. Και μπορεί δίπλα στον 20χρονο να μη βρισκόταν η σύντροφός του, Τζούλι Κολούτσι, όμως οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα αργήσει και εκείνη να έρθει από την Αργεντινή.

Ο «Τσούλου», όπως είναι το παρατσούκλι του, έχει διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στα γήπεδα, αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, βάζει γκολ και στον έρωτα. Ο Σαντίνο και η σύντροφός του απολαμβάνουν μια τρυφερή σχέση, την οποία προσπαθούν να κρατούν μακριά από τους προβολείς. Εκείνη παρακολουθεί κάθε αγώνα του και συχνά ο φωτογραφικός φακός την εντοπίζει στις κερκίδες των γηπέδων.

Το ξανθό κορίτσι με το λαμπερό χαμόγελο έχει μαγέψει τον ποδοσφαιριστή, ενώ έχει κερδίσει και τη συμπάθεια της οικογένειας Αντίνο, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που παρακολουθούν όλοι μαζί τους αγώνες του Σαντίνο.

Ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού έχει δύο υποκοριστικά, «τσούλου» και «ράγιο». Με το πρώτο υπογράφει στα social media, αφού έτσι τον φώναζε από μικρή ηλικία ο πατέρας του. Το «τσούλου» είναι συντομία της λέξης «τσούλο» που στην αργεντίνικη αργκό σημαίνει «χαριτωμένος και συμπαθητικός».

Το δεύτερο παρατσούκλι το απέκτησε στο γήπεδο και αποδίδεται στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του. Σημαίνει «αστραπή» και έτσι τον βάφτισαν οι φίλαθλοι της πρώην ομάδας του, Γοδόι Κρουζ, λόγω της εντυπωσιακής ταχύτητάς του.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο σε ηλικία 4 ετών και στα 8 ο παππούς του τον πήγε στη Γοδόι Κρουζ. Μέσα σε 12 χρόνια όχι μόνο εξελίχθηκε σε έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, αλλά κατάφερε να πάρει και μια μεταγραφή που κόστισε περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά δεν εγκατέλειψε τις σπουδές του στο digital marketing, βρήκε χρόνο μεταξύ προπονήσεων και αγώνων να συγκεντρωθεί στα μαθήματά του, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει σταθερό και επίμονο χαρακτήρα που τον βοηθά να πραγματοποιεί τους στόχους του.

