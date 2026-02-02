Πιάνει δουλειά η ομάδα Τσίπρα – Ποιοι απαρτίζουν το στενό επιτελείο του

Tις μηχανές μπροστά για την ίδρυση του νέου κόμματος βάζει ο Αλέξης Τσίπρας αναθέτοντας σε ομάδα στελεχών από το ινστιτούτο του να δημιουργήσει το πρόγραμμα θέσεων και προτάσεων που θα πηγάζουν από τη σοσιαλδημοκρατία, την οικολογία και την Αριστερά.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η εντολή του πρώην πρωθυπουργού είναι να διαμορφωθεί ένα συγκροτημένο κείμενο πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα δίνει το ιδεολογικοπολιτικό στίγμα και θα αποτυπώνει, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία.

Αυτό είναι το πλαίσιο που θα κινηθεί απευθυνόμενος στους πολίτες και όχι η βάση για μια προγραμματική συμφωνία με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις.

Οπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Αμαλίας, «η συζήτηση για τη συνάντηση της σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας και της ριζοσπαστικής δημοκρατικής Αριστεράς έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη από την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Στη χώρα μας, ωστόσο, η αναγκαία αυτή ώσμωση ιδεών και πολιτικών ρευμάτων έχει καθυστερήσει σημαντικά».

Πειστική εναλλακτική

Αυτό που έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του ο Αλ. Τσίπρας είναι το κείμενο αυτό να αποτυπώνει τη συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, το οποίο θα συγκροτεί μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού.

«Σήμερα, μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και δημοκρατικών προκλήσεων, ο διάλογος για μια νέα προγραμματική και αξιακή σύνθεση καθίσταται πιο επίκαιρος από ποτέ», ανέφεραν από το στρατηγείο του στην Αμαλίας, ξεκαθαρίζοντας σε όλους τους τόνους πως αυτός ο διάλογος δεν αφορά τις ηγεσίες των κομμάτων του προοδευτικού χώρου.

«Ο Αλέξης απευθύνεται στην κοινωνία», σημείωναν με νόημα, ενώ επέμεναν πως το κείμενο θέσεων και αρχών, που θα προκύψει από την ομάδα που δημιουργήθηκε, δεν πρόκειται να μπει σε παζάρια για εκλογικές συμμαχίες.

Συντονιστής της ομάδας ορίστηκε ο Γιώργος Σιακαντάρης, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, ενώ μετέχουν ακόμη ο Νίκος Ράπτης, που είναι συμπρόεδρος στο κόμμα του Πέτρου Κόκκαλη «Κόσμος», και ο Αρης Στυλιανού που είναι μέχρι σήμερα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς. Είναι φανερό λοιπόν πως εξυπηρετείται ο στόχος της αναζήτησης των αρχών και των αξιών του νέου προγράμματος στους χώρους της σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας και της ριζοσπαστικής δημοκρατικής Αριστεράς.

Στην ομάδα για το πρόγραμμα θα μετέχουν ακόμη ο Νίκος Αλατάς, διεθνολόγος πολιτικός επιστήμονας, ο Πολυμέρης Βόγλης, καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Δώρα Κοτσακά, πολιτική επιστήμων, η Φανή Κουντούρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο Νίκος Μαραντζίδης, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Ιωάννα Ναούμ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΑΠΘ, η Φωτεινή Σιάνου, συνδικαλίστρια, ο Βασίλης Τσαουσίδης, καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΔΠΘ, ο Θόδωρος Τσέκος, ομότιμος καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ο Λάμπρος Φλιτούρης, αναπληρωτής καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στα Ιωάννινα

Ο πρώην πρωθυπουργός θα συνεχίσει την εκστρατεία του στην περιφέρεια με μία ακόμη παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», το ερχόμενο Σάββατο στα Ιωάννινα, με τη Λάρισα και το Ηράκλειο της Κρήτης να αποτελούν τους επόμενους σταθμούς της «πορείας του προς τον λαό». Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι κινήσεις αυτο-οργάνωσης που έχει ζητήσει να γίνουν σε ολόκληρη τη χώρα.

Σχετικά δίκτυα έχουν ήδη στηθεί σε Μεσσηνία, Πέλλα, Κιλκίς, Φθιώτιδα και Αχαΐα, ενώ πυρήνες δρομολογούνται στην Ημαθία, στην Ηπειρο, στην Αρτα αλλά και στην Κρήτη. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφεια και Μεταμόρφωση ετοιμάζουν κοινή εκδήλωση, ενώ τοπικοί παράγοντες και πολίτες από την Αγία Παρασκευή κατέθεσαν κείμενο με την πρότασή τους για προοδευτική διακυβέρνηση εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον Αλ. Τσίπρα.

«Το πολιτικό σύστημα εμφανίζεται πιο ανήμπορο από ποτέ να δώσει πειστικές απαντήσεις. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατακερματισμένα και συχνά εγκλωβισμένα σε μικροκομματικές λογικές, αδυνατούν να διαμορφώσουν μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει την κοινωνία», αναφέρουν χαρακτηριστικά και προσθέτουν με νόημα: «Σε αυτή τη χρονική στιγμή, η πατρίδα μας χρειάζεται άμεσα ένα μεγάλο σοκ. Ενα σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας».

Το επιτελείο του παρακολουθεί με προσοχή τις δημοσκοπήσεις και δεν κρύβει την ικανοποίησή του από το γεγονός ότι ύστερα από μια κάμψη φαίνεται να επανακτά τις δυνάμεις του, με τη δυνητική ψήφο να φτάνει ξανά το 20%. Μπορεί στις δημοσκοπήσεις η Μαρία Καρυστιανού να προπορεύεται με διαφορά που αγγίζει τις δέκα μονάδες, ωστόσο στην Αμαλίας εκτιμούν πως όσο περνά ο καιρός τόσο θα αποκαλύπτεται το ακροδεξιό προφίλ της και θα χάνει τους προοδευτικούς πολίτες που τη βλέπουν με συμπάθεια λόγω της τραγωδίας των Τεμπών.

Ηδη σύμβουλος της Μ. Καρυστιανού απειλεί τον πρώην πρωθυπουργό με ειδικό δικαστήριο για τη Συμφωνία των Πρεσπών, κάτι που όπως έλεγαν συνεργάτες του «αποδεικνύει πως ούτε Αριστερά, ούτε Δεξιά, στην πραγματικότητα ακροδεξιά», είναι η επιλογή της πρώην προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Υπέρ του πρώην πρωθυπουργού φαίνεται πως λειτουργεί και ο αναβρασμός που επικρατεί στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Οι τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ είναι έντονοι και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τι θα γίνει στη Χαριλάου Τρικούπη αν η βελόνα μείνει κολλημένη μετά το Συνέδριο την άνοιξη.

Στην Κουμουνδούρου υπάρχουν νευρικότητα και αμηχανία, καθώς η συντριπτική πλειονότητα περιμένει από τον Αλ. Τσίπρα να ανοίξει τα χαρτιά του και να φανερώσει τις προθέσεις του σχετικά με το τι σκοπεύει να κάνει με τα στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Νέα Αριστερά έφτασε στα πρόθυρα της διάσπασης, με το διαζύγιο να μετατίθεται για το μέλλον. Αλλωστε και εκεί υπάρχουν στελέχη που περιμένουν τις ενέργειες του πρώην πρωθυπουργού για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.