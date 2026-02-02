Οι αθλητικές μεταδόσεις 2/2/2026

Σύνοψη από το

  • Το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας περιλαμβάνει αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, χάντμπολ και τένις.
  • Σημαντικές αναμετρήσεις ξεχωρίζουν, όπως το ΑΟ Μυκόνου – Καρδίτσα για το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ και αγώνες από την Roshn Saudi League.
  • Επίσης, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παιχνίδια από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως η Serie A, η Premier League και η La Liga.
Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, χάντμπολ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Καρδίτσα Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ Ανδρών

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Αθηναϊκός χάντμπολ

17:15 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Ριάντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ τένις

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βίκος Ιωάννινων – Κόροιβος Elite League

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ τένις

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League

20:45 COSMOTE SPORT 8 HD Άβες – Μπράγκα Liga Portugal

21:30 Novasports Start Μιράντες – Μάλαγα Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Ρόμα Serie A

22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μπέρνλι Premier League

22:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Σεβίλλη La Liga

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Πόρτο Liga Portugal

