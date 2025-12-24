Ρόμπι Γουίλιαμς: Έκανε έκπληξη σε 94χρονη θαυμάστριά του – BINTEO

Enikos Newsroom

lifestyle

Ρόμπι Γουίλιαμς
Φωτογραφία: AP

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έκανε τα όνειρα 94χρονης γυναίκας πραγματικότητα με ένα πολύ ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο μήνυμα.

Η Νόρμα, μια φανατική θαυμάστρια του σταρ, ενθουσίασε τον Γουίλιαμς όταν του είπε ότι «τον παρακολουθούσε στην τηλεόραση» από την εποχή που ήταν στους Take That.

Η ευχή της Νόρμα έγινε πραγματικότητα, αφού η Μπέιλι Γκρίνθαμ-Κλαρκ, από το βορειοανατολικό Λινκολνσάιρ, εργαζόμενη στον Οίκο Φροντίδας Χάμπερστον στον οποίο διαμένει η 94χρονη έκανε αίτημα στο διαδίκτυο εκ μέρους της για να συναντήσει τον «αγαπημένο» της τραγουδιστή, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Independent».

Οι εργαζόμενοι στον Οίκο Φροντίδας οργάνωσαν την προβολή συναυλίας του τραγουδιστή και στη συνέχεια η Νόρμα μίλησε με τον Ρόμπι Γουίλιαμς μέσω βιντεοδιάσκεψης.

Ο Γουίλιαμς παραδέχθηκε ότι η κόρη του είδε την ιστορία της Νόρμα στο διαδίκτυο και τον παρότρυνε να επικοινωνήσει μαζί της.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Γουίλιαμς είπε ότι την επόμενη φορά που θα βρεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο θα προσπαθήσει να «περάσει και να την χαιρετήσει αυτοπροσώπως». Η Νόρμα απάντησε: «Θα μου άρεσε πολύ».

«Έμεινα απόλυτα έκπληκτη. Πραγματικά έμεινα έκπληκτη. Τίποτα παρόμοιο δεν μου έχει ξανασυμβεί» ανέφερε η Νόρμα.

«Ήταν στην Αμερική, ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Παραλίγο να του πω: “Θα μπορούσες να ήσουν πιο περιποιημένος!”», είπε η 39χρονη.

Η Μπέιλι Γκρίνθαμ-Κλαρκ, η οποία πραγματοποιεί συνεδρίες γυμναστικής και ευεξίας στον Οίκο Φροντίδας οργάνωσε τη διαδικτυακή συνάντηση – έκπληξη για την 94χρονη.

19:58 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

