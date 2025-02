Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το χαριτωμένο περιστατικό με έναν μαθητή δημοτικού και η selfie που έβγαλαν – «Είσαι ο Βασιλιάς;»

Μια γλυκιά συζήτηση ανάμεσα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και έναν μαθητή έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, από την επίσκεψή του στο Λίβερπουλ τον περασμένο μήνα.

Ο 42χρονος Πρίγκιπας της Ουαλίας επισκέφθηκε την Καθολική Ακαδημία St. Nicholas στο κέντρο της πόλης, όπου συνάντησε και συνομίλησε με μια ομάδα μαθητών της πέμπτης τάξης. Ανάμεσά τους ήταν ο μικρός Mohammed, ο οποίος ανυπομονούσε να συναντήσει ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας και δεν δίστασε να θέσει στον Πρίγκιπα τις ερωτήσεις του.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε αργότερα από το σχολείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Mohammed άρχισε γρήγορα τη συζήτηση με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος περπατούσε δίπλα στη δασκάλα.

Χωρίς να χάσει χρόνο και πηγαίνοντας κατευθείαν στο θέμα, ο Mohammed ρώτησε τον Ουίλιαμ: «Είσαι ο Βασιλιάς;»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έλαβε εγκωμιαστικά σχόλια για την απλή αλλά γλυκιά απάντησή του, εξηγώντας ξεκάθαρα στον Mohammed: «Όχι, δεν είμαι, είμαι ο γιος του! Ποιο είναι το όνομά σου;»

«Χαίρομαι που σε βλέπω! Είχες μια καλή μέρα στο σχολείο;», ρώτησε με ενδιαφέρον ο Ουίλιαμ.

Οι δύο τους στη συνέχεια έβγαλαν μια selfie, με τον Mohammed να παίρνει την πρωτοβουλία και να ζητεί από τον Ουίλιαμ να πει «cheese» για την φωτογραφία.

Something to brighten up your day!!!

So… one of our amazing year 5 Children managed to not only have a chat with @KensingtonRoyal Prince William, he also managed to get a selfie!#Appetiteforchange@StJosephCMAT pic.twitter.com/Y4aEXAI5Jp

— St Nicholas Catholic Academy (@stnicsliv) January 28, 2025